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TikTok-milliomosok nyomában a NAV

mfor.hu

Két népszerű tiktoker akadt fenn a NAV kockázatelemzőinek szűrőjén, több millió forintos bevételük után nem fizettek adót. A platformok üzemeltetőitől érkezett összegeket gyermekeik bankszámlájára utaltatták, vagyis eltitkolták. A revizorok azonban nem lájkolták ezt a megoldást – közölte az adóhatóság.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) év elején tette közzé az idei ellenőrzési tervét, ebben egyértelműen leszögezte, hogy kiemelten ellenőrzi a bevételüket eltitkoló influenszereket.  Ezúttal két, közösségi médiában jelentős követőtáborral rendelkező tartalomgyártó YouTube-on és TikTokon szerzett bevételét vizsgálta az adóhivatal. Az egyikük összesen több mint 17 millió forintot, a másik pedig 8 millió forintot keresett a platformokon futó videóik nézettségével.

Mindketten adószám nélkül tevékenykedtek, és nem vallották be online tevékenységükből származó jövedelmeiket sem. Ráadásul, megtévesztésként, a bevételeik egy részét kiskorú gyermekeik bankszámláira utaltatták. Bár az influenszerek kezdetben nem működtek együtt, végül elismerték tartalomgyártásból származó bevételeiket.

A tartalomgyártásból, közösségimédia-platformokról vagy egyéb online szolgáltatásokból származó bevételek ugyanúgy adókötelesek, mint bármely más jövedelem, az adóköteles tevékenységhez pedig adószámot kell igényelni.

A NAV folyamatosan figyelemmel kíséri a digitális térben megjelenő új jövedelemszerzési formákat. Nem kifizetődő a bevételeket eltitkolni, hiszen a rendelkezésre álló online adatok, az informatikai eszközök és a szakemberek összehangolt munkája lehetővé teszi feltárásukat. A be nem vallott jövedelem után pedig pótlólag meg kell fizetni az szja-t, a szochót. Ezen túl a bevételeiket illegálisan eltitkoló influenszerek – akár 200 százalékos mértékű – adóbírságra és késedelmi pótlékra is számíthatnak. Aki adószámot is „elfelejt” igényelni, annak terhére a mulasztása miatt egymillió forintos bírságot is kiszabhat a NAV. 

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