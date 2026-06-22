Tiltakoznak a független benzinkutasok, hogy még nem kaptak kártérítést

A kisvállalkozók jelezték, hogy tiltakozásul, most pénteken, egynapos figyelmeztető bezárást tartanak.

„Nem tűrhetjük tétlenül, hogy rendszeresen kisemmizzenek, veszteséges működésre kényszerítsenek, semmibe véve alkotmányos jogainkat tulajdonunkhoz, és a szabad vállalkozáshoz! Ráadásul a TISZA legújabb törvényjavaslata minden kontroll nélkül, azonnal újra bevezethetővé kívánja tenni ezt a mérhetetlenül káros rendszert, nem törődve az alapvető jogbiztonsággal sem, egy ember szubjektív döntésére akarják bízni több ezer magyar család megélhetését. Ez nem demokrácia, ez nem Európa, ez nem jogállam, ez FIDESZ 2.0! Nem erre adtunk felhatalmazást!” – írják közleményükben.