Jóváhagyták: kész a Tisza-kormány jelentése, Orbán Anitán a sor

Hétfő kora este jelent meg a Magyar Közlöny legfrissebb 105. száma. Ebből kiderült, hogy a kormány jóváhagyta a 4. magyar nemzeti jelentést.

Ezt az ENSZ Emberi Jogi Tanács Egyetemes Időszakos Felülvizsgálati Eljárása (UPR) keretében készítették el.

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Orbán Anita intézkedése szükséges

A külügyminiszter feladata a jelentés benyújtása a UPR Munkacsoport Titkárságára, valamint a magyar delegáció vezetőjének kijelölése a 2026. novemberi ülésre. A mostani jelentés főként a korábbi kormány intézkedéseit tartalmazza, az új kormány értékelése és intézkedései csak a novemberi ülésen kerülnek bemutatásra.

A több mint 20 oldalas angol nyelvű jelentés a hivatalos közzétételi helyen, azaz a Magyar Közkönyben is megjelent. A pontos szöveget és további részleteket itt olvashatja.