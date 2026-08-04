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Jóváhagyták: kész a Tisza-kormány jelentése, Orbán Anitán a sor

mfor.hu

Hétfő este jelentek meg a legújabb, kihirdetett jogi szövegek.

Hétfő kora este jelent meg a Magyar Közlöny legfrissebb 105. száma. Ebből kiderült, hogy a kormány jóváhagyta a 4. magyar nemzeti jelentést.

Ezt az ENSZ Emberi Jogi Tanács Egyetemes Időszakos Felülvizsgálati Eljárása (UPR) keretében készítették el.

Orbán Anita intézkedése szükséges

A külügyminiszter feladata a jelentés benyújtása a UPR Munkacsoport Titkárságára, valamint a magyar delegáció vezetőjének kijelölése a 2026. novemberi ülésre. A mostani jelentés főként a korábbi kormány intézkedéseit tartalmazza, az új kormány értékelése és intézkedései csak a novemberi ülésen kerülnek bemutatásra.

A több mint 20 oldalas angol nyelvű jelentés a hivatalos közzétételi helyen, azaz a Magyar Közkönyben is megjelent. A pontos szöveget és további részleteket itt olvashatja.

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