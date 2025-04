A Tisza Párt azonnali nyugdíjkorrekciót követel

Magyar Péter azt Facebook bejegyzésében is írta, a ricsei idősotthon lakói közül volt, aki az unokái és dédunokái miatt szavazott a Nemzet Hangja elnevezésű szavazásukon, más azért, mert nem tudja megfizetni a gyógyszereit és nem tud friss gyümölcsöt venni.

A politikus közleményében úgy fogalmazott, a nyugdíjasok nem kérnek a „Rogán-kártyából és a pár száz forintos könyöradományból” — amiről az MTI is beszámolt.

