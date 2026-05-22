Tiszaújvárosi robbanás: 1 halott, 8 sérült

Facebook-oldalán délelőtt ismertette a legfrissebb információkat Kapitány István energetikai és közlekedési miniszter. Azt írta, hogy a tiszaújvárosi Mol-üzemben bekövetkezett robbanásnak 1 halottja van, és 8 sérültje. A sebesültek egyike súlyos légúti égést szenvedett el, őt helikopterrel vitték a Debreceni Egyetemre kórházi kezelésre. A másik 7 ember könnyebb sérüléseket szenvedett el. Miskolcra is visznek sérülteket, és a budapesti Honvéd kórház is készenlétben van.

Közben Magyar Péter miniszterelnök, Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke és Sulyok Tamás köztársasági elnök is résztvétét fejezte ki az elhunyt családtagjainak. Orbán Viktor korábbi kormányfő, a Fidesz elnöke is részvétét nyilvánította közösségi oldalán.