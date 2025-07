Titkos ellenzéki összejöveteleken beszélnek a rendszerváltásról, de a DK-val szóba se állnak

Kapcsolódó cikk Magyar Péter üzent Hadházy Ákosnak is: A Tisza mind a 106 körzetben önállóan indul Nem folytatnak semmilyen háttéregyeztetést.

A találkozókon részt vesz Raskó György agrárközgazdász is, aki a lapnak azt mondta: bár letett már szakmai javaslatokat Magyar Péter pártelnök asztaláram nem tagja a Tisza Pártnak, az ellenzéki megbeszéléseken pedig a kisgazdák meghívására, magánszemélyként, és nem a Tisza képviseletében jelent meg. Ezzel együtt a találkozókon elhangzottakról összefoglalókat készített, és azokat eljuttatta Magyar Péter környezetéhez.

Parlamenti és parlamenten kívüli ellenzéki pártok delegáltjai több alkalommal háttéregyeztetéseket tartottak – értesült a Népszava . Momentum, Jobbik, Magyar Kétfarkú Kutya Párt, Mindenki Magyarországa Néppárt, Független Kisgazdapárt – egyebek között a felsorolt pártok képviselői kezdtek egyeztetéseket arról, hogyan járulhatnának hozzá leginkább az Orbán-kormány leváltásához. A lap szerint a Demokratikus Koalícióval többen is kizárják az együttműködést, a Mi Hazánk pedig szóba sem került.

Rendszerváltást szeretnének, ezért arról egyeztetnek a Tiszán kívüli ellenzéki pártok, hogyan járulhatnak ehhez hozzá. A DK-t és a Mi Hazánkat kihagyják, az egyeztetésekről összefoglalókat kap Magyar Péter köre is.

