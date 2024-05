Az MTI-vel a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány azt közölte, hogy "Magyarország maradjon a béke szigete!" mottóval hirdetik meg az eseményt.

"Az európai vezetők háborús lázban égnek. Pénz, fegyverek és harci eszközök küldése után már tervezik a katonai segítségnyújtást is. Sőt, a francia elnök már az atomfegyverek használatáról is megnyitná a vitát. Meg kell állítanunk a háborús őrületet!”, írják. Hozzáteszik: "Magyarország ma a béke szigete. És azt szeretnénk, ha ez így is maradna".