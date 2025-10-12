Titok, hogy hova utazott Orbán Viktor mostanában

A Telex közérdekű adatigénylésben kérte a Miniszterelnöki Kabinetirodától, hogy küldjék el a miniszterelnök külföldi útjainak dátumát, helyszínét, időtartamát, az utazás során használt közlekedési eszköz megnevezését és a kíséretének tagjait egészen 2024. elejéig visszamenőleg.

Először kikérték a külpolitikáért felelős miniszter, azaz Szijjártó Péter véleményét. Két héttel később aztán azt írták, hogy „a Miniszterelnöki Kabinetirodának nem áll módjában a jelzett adatok megismerésére irányuló igényt teljesíteni”.

Titkos lett az információ az utazásokról

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Egy tavaly decemberi törvénymódosítás értelmében ugyanis külpolitikai, külgazdasági és nemzetbiztonsági érdekekből öt évre titkosítják a védett személyek külföldi útjainak adatait. Védett személynek számít a köztársasági elnök (Sulyok Tamás), a miniszterelnök (Orbán Viktor), a külpolitikáért felelős miniszter (Szijjártó Péter), az Alkotmánybíróság elnöke (Polt Péter), a Kúria elnöke (Varga Zs. András) és a legfőbb ügyész (Nagy Gábor Bálint).