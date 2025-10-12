Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p
Közélet Orbán Viktor

Titok, hogy hova utazott Orbán Viktor mostanában

mfor.hu

Öt évig, 2030-ig nem tudhatja meg a nyilvánosság, hogy mikor, hova és kikkel utazott külföldre Orbán Viktor az elmúlt két évben.

 A Telex közérdekű adatigénylésben kérte a Miniszterelnöki Kabinetirodától, hogy küldjék el a miniszterelnök külföldi útjainak dátumát, helyszínét, időtartamát, az utazás során használt közlekedési eszköz megnevezését és a kíséretének tagjait egészen 2024. elejéig visszamenőleg.

Először kikérték a külpolitikáért felelős miniszter, azaz Szijjártó Péter véleményét. Két héttel később aztán azt írták, hogy „a Miniszterelnöki Kabinetirodának nem áll módjában a jelzett adatok megismerésére irányuló igényt teljesíteni”.

Titkos lett az információ az utazásokról
Titkos lett az információ az utazásokról
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Egy tavaly decemberi törvénymódosítás értelmében ugyanis külpolitikai, külgazdasági és nemzetbiztonsági érdekekből öt évre titkosítják a védett személyek külföldi útjainak adatait. Védett személynek számít a köztársasági elnök (Sulyok Tamás), a miniszterelnök (Orbán Viktor), a külpolitikáért felelős miniszter (Szijjártó Péter), az Alkotmánybíróság elnöke (Polt Péter), a Kúria elnöke (Varga Zs. András) és a legfőbb ügyész (Nagy Gábor Bálint).

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Lezsák Sándor felségterületén kiderül, hogy áll vidéken a Fidesz

Fideszes fellegvárban tesztelik, hogy van-e kormányváltó hangulat

Kiskunfélegyháza polgármestert választ, de országos következtetéseket is le lehet majd vonni.

Elindult Orbán Viktor aláírásgyűjtése

Elindult Orbán Viktor aláírásgyűjtése

Ezúttal a brüsszeli háborús tervek ellen.

Kell-e félnünk a péntek esti New York-i ítélethirdetéstől?

Főszerkesztői jegyzet arról, most aztán izgulhatunk, hogy a zsenge adatok és a nem éppen rózsás kilátások láttán a nemzetközi hitelminősítők közül elsőként, péntek este véleményt mondó amerikai Standard and Poor’s bóvliba vágja-e Magyarországot. Annak következményei ugyanis súlyosak lennének. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Magyar Péter, Kapitány István

Befolyásos üzletemberrel találkozott Magyar Péter

A Menedzserek Országos Szövetségének elnökével tárgyalt.  

A Harcosok Órája korábbi nézőinek 96 százalékát már nem érdekli a műsor

A Harcosok Órája korábbi nézőinek 96 százalékát már nem érdekli a műsor

A Facebookon már nem lehet politikai tartalmat hirdetni, a Harcosok Órájának nézettsége pedig a töredékére esett vissza ennek hatására. A korábbi több százezer nézőből alig néhány ezren maradtak.

Orbán Viktor: Az ukránok már az okostelefonodban vannak

Orbán Viktor: Az ukránok már az okostelefonodban vannak

Ezt is mondta a kormányfő a szokásos péntek reggeli közrádiós interjújában, amelyet ezúttal Kolozsváron adott.

Új dróntörvénnyel jelent meg a Magyar Közlöny

Új dróntörvénnyel jelent meg a Magyar Közlöny

Az állami felhasználású drónok rendszámot kapnak, és az üzemeltetőt is nyilvántartásba kell venni. Megjelent a reptéri vasút koncessziójáról szóló rendelet is.

A csádi missziót továbbra sem említik meg a Honvédelmi Minisztérium zárszámadásában

Míg tavaly még megemlítették a csádi missziót, mint jövőbeni feladatot, addig a napokban kijött legfrissebb, 2024. évi zárszámadási törvénytervezetben a Honvédelmi Minisztérium (HM) már szót sem ejt róla a beszámolójában. Azt pedig továbbra sem számszerűsítik, hogy a kormánytagok honvédségi repülőgépes útjai milyen összegre rúgtak. A minden eddiginél nagyobb arányú fegyverkezést azonban részletezik.

Vizsgálat indul egy brüsszeli magyar kémhálózat miatt

Európai Bizottság vizsgálatot indít a brüsszeli magyar kémhálózat ügyében. 

Véglegessé vált a Békement útvonala

Október 23-án reggel 9 órakor kezdődik a fővárosban a Békemenet, melynek az útvonala is kiderült a szervező CÖF-CÖKA csütörtöki sajtótájékoztatóján.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168