Tíz százalékpontos előnyben a Tisza a Fidesz előtt

A nyári hónapokban mind a Tiszának, mind a Fidesznek kicsivel több szavazója lett: az előbbinek 32-ről 33 százalékra, utóbbinak 26-ról 28 százalékra nőtt a támogatottsága a választókorú népesség körében – derül ki a Závecz Research friss felméréséből. Eszerint

a Tisza Pártnak 2,6 millió, a Fidesz–KDNP-nek 2,2 millió fős szavazótábora van jelenleg.

A szeptember elején elvégzett felmérés szerint egyértelműen a két nagy párt dominál, a kispártok pedig tényleg kicsik. A Mi Hazánknak 5, a Demokratikus Koalíciónak és a Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak 4 százalékos a támogatottsága a teljes választóközönségen belül, a Momentumnak és az MSZP-nek 1-1 százalékos a támogatói köre. A pártnélküliek aránya 22 százalék – írja a Hvg.hu.

A társadalmi csoportok többségében a Tisza Párt vezet. Kifejezetten nagy az előnye a Fidesszel szemben a 40 év alattiak körében (40%–16%), a diplomások (42%–22%), valamint a budapestiek és a megyeszékhelyeken élők között (40%–17%, illetve 37%–21%).

Nem ennyire fölényes, de egyértelmű a Tisza vezető pozíciója a szakmunkásképzőt végzettek, az érettségizettek csoportjaiban, továbbá a férfiak körében (31%–24%; 37%–27%; 35%–25%).

A Fidesz jelentős mértékben megelőzi a Tiszát az alapfokú végzettségűek körében: 41, illetve 18 százalékon állnak. A falvakban is markáns előnye van a kormánypártnak: 38%–28%. Bár vannak eltérések a két párt támogatottságában a nők, a 40 év felettiek, valamint a kis- és közepes városokban élők körében is, de ezek statisztikai értelemben nem markánsak, így a beágyazottságuk az említett csoportokban azonos.