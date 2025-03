Tízből kilenc sajtópert elbukott a kormánypárti média tavaly

A Fővárosi Törvényszék adataiból az is kiderül, hogy 33 személyiségi jogi pert vesztett el tavaly a kormánymédia részben vagy egészben. Ezen belül a Mediaworks bukott legtöbbször, 24 alkalommal.

A Pécsi Törvényszéken is pert vesztett Orbán Viktor, elutasította ugyanis a bíróság a kormányfő magánszemélyként benyújtott keresetét a Pécsi Stop nevű helyi hírportál ellen.

Az Átlátszó idén is kikérte a Fővárosi Törvényszéktől, hogy mely sajtótermék mennyi sajtó-helyreigazítási és személyiségi jogi pert vesztett el az elmúlt évben.

