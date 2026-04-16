2p
Közélet Szavazások Választás 2026

Tízezrek szavazata úszott el nevetséges hibák miatt

mfor.hu

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) befejezte a levélszavazatok pártlistás szavazólapjainak előzetes összesítését.

Befejezték a levélszavazatok összesítését, eszerint a 494 244 regisztrált választópolgártól összesen 356 332 szavazási levélcsomag érkezett vissza. Ezek közül 51 337 darabot közvetlenül az NVI-hez juttattak el, míg 296 167 darabot külképviseleteken, 8828 darabot pedig országgyűlési egyéni választókerületi központban adtak le.

Egy a beérkezett külképviseleti urnák közül
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Az érvényes pártlistás levélszavazatok száma 335 342, míg a beérkezett levélcsomagok közül csaknem 19 ezernél az azonosító nyilatkozat érvénytelennek bizonyult. Az NVI tájékoztatása szerint a leggyakrabban azért volt érvénytelen az azonosító nyilatkozat, mert a személyes adat eltért a választási informatikai rendszerben rögzítettektől, hiányzott a választópolgár valamely személyes adata – mint a név, születési hely és idő –, vagy a személyi azonosító vagy okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély, honosítási okirat) száma hiányzott az azonosító nyilatkozatokról.

Az előzetes összesítés részeként informatikai alkalmazás segítségével beszkennelték a levélben szavazók szavazólapjait, és elvégezték az országos listás szavazatok előzetes megszámlálását. Ezt követően a szavazatokat kézzel is megszámlálják.

A levélszavazás végleges eredményét az NVI jegyzőkönyvbe foglalja, ami a területi választási bizottságoknak az országos listás választás területi részeredményeit megállapító jegyzőkönyveivel együtt lesz az alapja a Nemzeti Választási Bizottság döntésének az országos listás választás hivatalos eredményéről. A listás eredményről az NVB legkésőbb május 4-én dönt.

(MTI) 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG