1p
Közélet Facebook Közösségi média

Tízezreket oldanak fel a kormány Facebook-oldalán

mfor.hu

13 percig tart végiggörgetni a letiltottak listáját.

A Kormányzati Kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják a felhasználói letiltásokat a Magyarország Kormánya Facebook-oldalon – olvasható a kormány közösségi oldalán szerdán megosztott bejegyzésben.

A videóhoz, amelyben látszik, ahogy a tiltott felhasználók listáját végiggörgetik, azt írták: 13 perc. Ennyi ideig tart végiggörgetni a Magyarország Kormánya Facebook-oldaláról az előző kormányzat által letiltott felhasználók listáját. Ez csaknem tízezer elhallgattatott magyar embert jelent.

Jelezték: a Kormányzati Kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják ezeket a letiltásokat.

„Olyan országot építünk, ahol mindenki szabadon elmondhatja a véleményét, amíg azzal nem sért másokat” – fogalmaztak.

(MTI) 

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Medián: még erősebb lett a Tisza, zsugorodik a Fidesz

Medián: még erősebb lett a Tisza, zsugorodik a Fidesz

A biztos pártválasztók körében a Tisza 73 százalékon áll.

Eurobarométer: Magyarországon reménnyel telinek látják a jövőt

Eurobarométer: Magyarországon reménnyel telinek látják a jövőt

A magyarok az uniós átlagnál is jobban bíznak az EU-ban.

Újabb fontos törvényt nyújtott be a Tisza-kormány

Újabb fontos törvényt nyújtott be a Tisza-kormány

Benyújtotta a kormány kriptokereskedelmi szabályok enyhítését szolgáló törvényjavaslatot az Országgyűlésnek.

Szijjártó Péter 246 millió forintért röpködött Amerikában

Szijjártó Péter 246 millió forintért röpködött Amerikában

16 férőhelyes Gulfstream G-V típusú magángépet béreltek neki.

Fontos változásokra ébredünk július elsején – szinte minden magyar érintett

Fontos változásokra ébredünk július elsején – szinte minden magyar érintett

Az új hónap számos változást tartogat.

Megdőlt a melegrekord, 42 fok volt Szécsényben

Megdőlt a melegrekord, 42 fok volt Szécsényben

Budapesten is ma volt először 41 fok felett a hőmérséklet. 

Radnai Márk sistergős üzenettel tette teljesen egyértelművé a tényállást saját ügyében

Nincs egyezkedés – közölte a Tisza Párt egyik első embere.

Euronews: Magyarországra látogat a kiemelt delegáció

Euronews: Magyarországra látogat a kiemelt delegáció

Sulyok Tamás is kereste a küldő testületet az alkotmány módosításával kapcsolatosan.

Megjelent: Áder Jánost is érinti Magyar Péterék friss döntése

Megjelent: Áder Jánost is érinti Magyar Péterék friss döntése

Ruff Bálint az MCC-t is felügyeli ezentúl az új struktúra szerint.

Ukrán aranykonvoj: gyanúsítottként hallgatták ki a volt TEK-vezért

Ukrán aranykonvoj: gyanúsítottként hallgatták ki a volt TEK-vezért

Panasszal élt a gyanúsítás ellen.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG