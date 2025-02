Több év után végre új budapesti nagykövete van Ukrajnának

Hivatalosan is kinevezték Sándor Fegyirt Ukrajna új budapesti nagykövetének.

Fegyir kinevezése nagyon nehézkesen ment. Még 2023 márciusában küldték meg Novák Katalin akkori államfő hivatalába a befogadónyilatkozatát, de csak augusztusban írták alá. Azonban kinevezése így is csúszott, végül Zelenszkij tavaly decemberben lépte meg ezt az aktust. Mindezek miatt több mint két évig csak ügyvivői szinten képviseltette magát Ukrajna Budapesten.

Arról is írt, prioritásai összhangban vannak a háborúban álló, a NATO és az EU felé tartó Ukrajna prioritásaival. Kárpátaljai magyarként hozzátette, Ukrajna „elkötelezett a reformok, a jogállamiság és az emberi jogok mellett, beleértve a nemzeti kisebbségek (közösségek) jogait is”. Azt sem hagyta ki, hogy szerint vannak lehetőségek az ukrán-magyar viszonyban, „az ukránok és a magyarok jó szomszédok, akik készek együtt megvédeni országaikat és a közös európai otthont”.

Átvette a budapesti ukrajnai nagyköveti pozíciót Sándor Fegyir hétfőn, ezt a követség Facebook -oldala is megerősítette. Fegyir posztját idézik, így nevezve a korábbi egyetemi tanárt, turisztikai szakembert: „Fegyir Sándor, Ukrajna Magyarországi Rendkívüli és Meghatalmazott Nagykövete”. A kinevezés időzítése pontosan az ukrajnai orosz invázió harmadik évfordulójára esik.

Tavaly decemberben kinevezték, most foglalhatja el új pozícióját.

