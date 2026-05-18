Több évtizedes mélységekbe zuhant a Fidesz népszerűsége

A Publicus Intézet májusi kutatása szerint már csak 20 százaléknyi szavazatot kapna a volt kormánypárt, ha most lennének a választások. Az április 12-ei történelmi vereség óta nagyjából 1 millió szavazót veszített Orbán Viktor pártja,

A Tisza Párt 73, a Fidesz-KDNP 20 százalékon áll a biztos szavazó pártválasztók körében – derült ki a Publicus Intézet májusi kutatásából, amely a Népszava megbízásából készült. A reprezentatív felmérés szerint a teljes népességben 55-17, a biztos szavazóknál 60-18 az állás a Tisza javára.

A Fidesz támogatottsága viszont évtizedek óta nem látott mélységbe zuhant, hiszen már egyik kategóriában sem éri el a 20 százalékot.

Pulai András, a Pubicus vezetője szerint a választási vereség óta nagyjából 1 millió szavazót veszített Orbán Viktor pártja, ezzel szinte megfelezték a választáskori támogatóik számát.

Hozzátéve, a Tisza kiugró népszerűsége viszont nem csupán a győzteshez húzásnak köszönhető, ebben a volt kormánypárt bukás utáni politikája is benne van. Szerinte ez egy újabb hegemón pártrendszer kialakulását is jelentheti.

Bár hivatalosan csak egy hete van új kormányunk, a teljes népesség 55 százaléka elégedett azzal, ahogy az országban mennek a dolgok, sőt a Fidesz-szavazók 31 százaléka is optimista.

Április 12-e óta egymillióan pártolhattak el a volt kormánypártoktól
A választásokon tapasztalt hatalmas szavazási kedv szintén kitartani látszik; 89 százalék mondta azt, hogy biztosan részt venne egy most vasárnap tartandó voksoláson.

A Publicus Magyar Péter és Orbán Viktor miniszterelnöki alkalmasságára is rákérdezett. Az új miniszterelnök ebben a kategóriában is 72-27 arányban veri Orbánt, akinek támogatottsága a Fideszével párhuzamosan olvadt el. A teljes népesség 69 százaléka már alkalmatlannak tartja őt a kormányfői poszt betöltésére, Magyarról viszont csak 21 százaléknyian gondolják ezt.

Mint arról beszámoltunk, ugyancsak hétfőn a Republikon Intézet tette közzé a felmérését, hogy míg Magyar Pétert, a népesség egyharmada (34 százalék) nagyon, további egynegyede (24 százalék) inkább kedveli, Orbán Viktort a választókorúak fele (49 százalék) egyáltalán, 11 százaléka inkább nem kedveli. A volt kormányfőről összesen 29 százalék nyilatkozott pozitívan.

 

