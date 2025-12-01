2p
Több ezer ember előtt mond beszédet Karácsony Gergely a Várban

A Sándor-palotához vonultak a tüntetők, miután Karácsony Gergely beadta a Karmelita kolostorba a Fővárosi Közgyűlés friss döntését. Budapest még idén fizetésképtelenné válhat, ha a kormány beszedi a szolidaritási adót, erre szeretnék felhívni a figyelmet a demonstrálók.

A rendkívüli fővárosi közgyűlés után egy tüntetést is vezényelt Karácsony Gergely főpolgármester hétfőn. A tüntetők a Clark Ádám térről a Karmelita kolostorhoz vonultak, hogy átadják a közgyűlés döntését a szolidaritási hozzájárulási adó befizetéséről.

A Fővárosi Önkormányzat hosszú ideje beszél arról, hogy a szolidaritási hozzájárulási adó befizetése után a közfeladatok ellátása is veszélybe kerülhet. Emellett az Állami Számvevőszék jelentésére hivatkoznak, ami kimondja: év végére csődbe mehet a főváros, ha a kormány által kivetett adót be kell fizetnie az önkormányzatnak.

A hétfő esti demonstráción a VII. kerület polgármestere, Niedermüller Péter is részt vett. A VII. kerület ugyan a legkisebb kerület a fővárosban, a polgármester arról beszélt, mégis 2,5 milliárd forint szolidaritási adót fizetett be. 

A Karmelita kolostornál rohamsisakos rendőrök sora várta a tüntetőket. Karácsony ennek ellenére át tudta adni egy, a Karmelita épületéből kilépő nőnek a közgyűlés döntéséről szóló papírt. A tömeg ezután a Sándor-palotához vonult, ahol a főpolgármester egy színpadról mondott beszédet.

Karácsony Gergely: „A város lelkét támadják”

Nem állítom, hogy mindig mindent tökéletesen csináltunk, de a nagy képlet az, hogy az Orbán-kormány az ellenzéki vezetésű főváros tönkretételén keresztül támadja az ellenzéket – mondja a budapesti főpolgármester.

