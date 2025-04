Több mint kétszázezer ember vehet részt Ferenc pápa temetésén

Ferenc pápa temetését április 26-án délelőtt tíz órakor tartják a Szent Péter téren – írja a Telex. A gyászmisét Giovanni Battista Re, a Bíborosi Kollégium celebrálja majd, akinek megbízását Ferenc pápa február 6-án, kórházba kerülése előtt erősítette meg.

A menetrend szerint Ferenc pápa fa- és cinkkoporsóját péntek este lepecsételték, szombaton a Bazilika előterében, az oltárnál helyezik azt el. Giovanni Battista Re a Szent Péter téren tartja meg a gyászmisét, ő mondja a homíliát is. Ezután körmenet viszi át Ferenc pápát a római Santa Maria Maggioréba, ahol végakarata szerint eltemetik. A gyászmisén mintegy 250 bíboros, mellettük püspökök, papok és hívek vesznek részt. A pápa által 2024- ben módosított „Ordo Exsequiarum Romani Pontificis”, azaz a pápák temetésére vonatkozó vatikáni útmutató szerint a szombati gyászmise lesz az első a kilenc szentmise közül, amelyet naponta tartanak majd a Szent Péter-bazilikában. A szombati homíliát a hívek francia, arab, portugál, lengyel, német és kínai nyelvű imája követi a szentáldozás és a szertartás vége előtt. Sajtóhírek szerint a szertartáson több vezető politikus is részt vesz. Köztük lesz Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke, aki kivételesen a first ladyvel, Melania Trumppal érkezik.

A Vatikánba várták Javier Milei argentin elnököt, Emmanuel Macront, Franciaország államfőjét, Vilmos herceget a brit királyi család képviseletében és Keir Starmer brit miniszterelnököt. Részt vesz a temetésen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, valamint Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Sulyok Tamás államfő. Ott lesz Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke is. A gyászmisére kétszázezer látogatót várnak.