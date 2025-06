Több nagykövet úgy nem lesz ott a Pride-on, hogy mégis ott lesz

A Szabad Európa több nagykövetség képviselőivel is beszélt az elmúlt napokban. Ez alapján a Pride-ot egyébként támogató nagykövetek is úgy látják, a jelenlegi helyzetben hivatalos jelenlétük a rendezvényen mindkét említett pontját sértené a Bécsi Konvenciónak, ezt pedig senki nem szeretné bevállalni.

Különleges lesz a Pride idén abból a szempontból is, hogy minden eddiginél több külföldi közéleti szereplő vesz majd részt rajta – nyilván a betiltást lehetővé tevő tavaszi törvény miatt. Az Európai Parlamentből 33 képviselő jelezte, hogy eljön Budapestre.

Biztosan megtartják majd szombat délután a hivatalosan a Fővárosi Önkormányzat által a Magyar Szabadság Napja alkalmából szervezett menetet, ami gyakorlatilag megegyezik majd a Budapesti Rendőr-főkapitányság által többször is betiltott Budapest Pride-al; és a rendőrök nem fogják erőszakkal feloszlatni a tömeget – pénteken ezt lehetett biztosan tudni azzal kapcsolatban, mi zajlik majd a fővárosban szombat délután – összegzi a Szabad Európa.

Mivel jogilag illegálisnak számít majd szombaton délután Budapesten a Pride, hivatalosan nem vesznek rajta részt az eseményt egyébként támogató országok nagykövetei, de sokan így is megtalálták a módját, hogy jelen legyenek – tudta meg a Szabad Európa.

