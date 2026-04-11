Több szavazatszámlálója lesz a Tiszának, mint a Fidesznek

Nem kevesebb, mint 19 ezer pártdelegáltat küld a Tisza Párt a szavazatszámláló bizottságokba.

A választás éjszakáján nemcsak a szavazatok, hanem a szavazatszámlálók száma is dönthet: a Nemzeti Választási Iroda szerint a Tisza Párt több delegáltat ültet a bizottságokba, mint a Fidesz–KDNP – írja a HVG.

Az NVI adatai szerint az összesen 38 877 pártdelegáltból 19 691 főt a Tisza Párt, míg 16 728-at a Fidesz–KDNP küld a szavazatszámláló bizottságokba.

A bizottságok munkája kulcsfontosságú, mert a tagok felügyelik a szavazás törvényességét és állapítják meg a helyi eredményt, így a pártok delegáltjainak jelenléte közvetlenül befolyásolja a választás pontosságának ellenőrzését.

A kampányt a visszaélésektől való kölcsönös félelem jellemezte. Magyar Péter többször is arra kérte a választókat: „Ne engedd, hogy megvásárolják a szavazatodat, ne engedj a zsarolásnak.”

Erre válaszul a Fidesz egy Demokrácia Központ létrehozását jelentette be, ahol a Tisza Párt által elkövetett feltételezett visszaéléseket lehet bejelenteni. A Tisza Párt elnöke szerint a kampányban orosz módszerekkel terjesztettek hamis híreket a jelöltjeik állítólagos visszalépéséről is.

Urnabontás a 2024-es önkormányzati (és EP)-szavazás után egy pécsi szavazóhelyiségben
Fotó: MTI/Ruprech Judit

A helyzetet árnyalja László Róbert választási szakértő véleménye, aki szerint a magyar rendszer bonyolultsága miatt abban a „putyini értelemben”, ahogy azt érteni szokták, nem lehet elcsalni a szavazást, a helyi szintű anomáliák kiszűrésében azonban a delegáltaknak kulcsszerepük van.

Azonban a társadalmi bizalmat megrendíthette a hetekben megjelent A szavazat ára című dokumentumfilm, amiben több szereplő is azt állítja, hogy a kormánypártok helyi emberei szavazatokat vásárolnak, és kényszerítenek ki az ország szegényebb részein.

A szavazatszámláló bizottságok választott és a pártok által küldött tagokból állnak. Munkájukat a helyi választási bizottságok, végső soron pedig a Nemzeti Választási Bizottság felügyeli, jogvita esetén pedig a bíróságok döntenek. A delegáltak számában rejlő erő abban áll, hogy a pártok így minden szavazókörben biztosíthatják a jelenlétüket, párhuzamosan ellenőrizhetik a folyamatokat, jegyzőkönyv-másolatot kapnak, és azonnal kifogást emelhetnek, ha szabálytalanságot észlelnek.

A kormánypártok kommunikációjában a hangsúly a választás törvényi garanciákkal biztosított tisztaságán van, míg az ellenzéki oldal, élén a Tisza Párttal, a verseny tisztességességét kéri számon, például a választókerületek átrajzolása vagy a médiaegyensúly hiánya miatt. Ezt a strukturális hátrányt igyekeznek ellensúlyozni a maximális delegálással.

 

