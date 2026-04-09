Közélet Információbiztonság és GDPR

Több száz kormányzati emailcím és jelszó szivároghatott ki Magyarországról

Nem megfelelően bántak a jelszavakkal.

A HVG a nemzetközi oknyomozó portál, a Bellingcat cikke alapján írt arról, hogy közel nyolcszáz magyar kormányzati emailcím és a hozzájuk tartozó jelszó kering az online világban, s ez arra utal, hogy alapvető hibák vannak a titkos és bizalmas adatokat kezelő minisztériumok biztonsági protokolljaiban.

A jelentés szerint nem célzott betörés miatt kerültek nyilvánosságra az adatok, hanem azért, mert a felhasználók gyenge jelszavakat használtak. A portál egy fizetős szolgáltatást használva talált 795 email-címhez tartozó jelszót, s megállapította, hogy a 13 magyar minisztérium közül 12 érintett az adatszivárgásban.

Nagyon kellemetlen egy hasonló szivárgás
A cikkből kiderült, a legtöbb email-jelszó páros a belügyminisztériumból (170), a pénzügyminisztériumból (145), a honvédelmi minisztériumból (120), valamint a külügyminisztériumból 107) kerül ki.

A HVG cikke szerint az oknyomozó portál hangsúlyozta: semmi sem utal arra, hogy a magyar kormányzati rendszerekbe csúcstechnológiai módszerekkel hatoltak volna be. Mint írták, az elemzésből inkább arra lehet következtetni, hogy a biztonsági incidensek a nem megfelelő digitális biztonsági gyakorlat következményei. A tanulmány szerint néhányan a „Password” vagy „jelszó” szó különböző variációit illetve az „1234567” számkombinációt használták.

 

