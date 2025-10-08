Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

6p
Közélet menekültek

Több száz moldovai állampolgárt utasított ki Magyarország

Kormos Olga
Kormos Olga

Öt év alatt 49 ezer menedékkérelmet nyújtottak be az Országos Idegenrendészeti Főigazgatósághoz, ebből 8 ezret tavaly. Külföldre kinevezett vízumtanácsadók kezdték el munkájukat – többek között ez derül ki a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatból. 

A 2024. évi zárszámadásban található belügyminisztériumi beszámoló szerint a 2022. február 24-én kirobbant orosz-ukrán háború óta – amelyre „fegyveres konfliktusként” hivatkoznak –

tavaly év végéig összesen 49 119 menedékkérelmet nyújtottak be az Országos Idegenrendészeti Főigazgatósághoz (OIF).  Ebből a konfliktus miatt az Ukrajnából elmenekültek száma 2024-ben 8070 fő volt (2022-ben 33 273, 2023-ban 7776, 2024-ben 8070).

A menekültügyi hatóság 2024. december 31-ig 42 998 főnél hozott menedékesként elismerő döntést. Ez azonban némileg eltér az Eurostat augusztusi jelentésétől, ami szerint Magyarország az orosz-ukrán háború óta 40 895 ilyen jogállást biztosított ukrajnai menekültek számára. 

A kérelembenyújtások változatlanul Budapest-centrikusak, a regisztrációk mintegy kétharmada az OIF Menekültügyi Igazgatóságának budapesti ügyfélszolgálatán történt. Ugyanakkor a kormányablakokban való kérelembenyújtás lehetőségével a vártnál sokkal kevesebben éltek (2022-ben 1439, 2023-ban 648, 2024-ben 240 fő).

Ukrán menekültek a záhonyi állomáson 2022-ben
Ukrán menekültek a záhonyi állomáson 2022-ben
Fotó: MTI

 

Megugrott vízumigények

A 180 napon belül, 90 napot meg nem haladó vízumok tekintetében a koronavírus-járvány után, a schengeni vízumeljárások terén bevezetett uniós szigorítások feloldása miatt számos változás következett be:

míg 2021-ben 1452 kérelem, addig 2024-ben 11 450 beérkező ügyet bírált el központi vízumhatóságként az OIF – azaz több mint a tízszeresére nőtt az vízumigények száma öt év alatt.

Ugyanakkor a menedékes jogállási lemondások száma még mindig jelentős: 2024-ben 991 fő ügyében (2023-ban 1893, 2022-ben 942 főnél) született a menedékes státusz visszavonásáról rendelkező döntés.

Özönlenek a vendégmunkások

A munkavállalási tartózkodási engedélyeknél 2021-ben a kormány veszélyhelyzeti rendelkezésként a kiemelt foglalkoztatók körét kiegészítette az úgynevezett minősített foglalkoztatói körrel – ez a harmadik országbeli állampolgároknak lett jó, akik azóta kérelmezhetik a vendégmunkás-tartózkodási engedélyt.

2022-ben 7662 tartózkodási engedélyt adott ki az OIF minősített kölcsönbeadói foglalkoztatásra, 2023-ban ez a szám 18 786-ra nőtt, míg 2024-ben a vendégmunkás-tartózkodási engedély kérelmek száma már 24 067 volt – ez több mint háromszoros emelkedés három év alatt.

A zárszámadás kiemeli: ez a várakozásoktól ugyan elmaradt, de már 35 gazdasági társaság van, amely kedvezményes foglalkoztató vagy nyilvántartásba vett minősített kölcsönbeadó – ahol 14 995 ilyen engedélyt adtak ki.  

Nőtt az idegenrendészeti regionális igazgatóságok hatékonysága: jelentősen nőtt a foglalkoztatók ellenőrzéseinek és az utóellenőrzések száma, sőt,

a 2024-ben kiszabott közrendvédelmi bírságok összege az előző évi kilencszeresére emelkedett – ám ennek nagyságát a zárszámadás nem részletezi.

Csökkent az embercsempészek száma

A zárszámadás arról is ír, hogy egyes kormányrendeleteknek köszönhetően a külföldiek úgynevezett büntetésfélbeszakítással történő bírói kiutasítása, valamint az embercsempészés miatti kitoloncolások száma 2024-ben jelentősen csökkent. Ez pedig azért van, mert a külföldiek döntő részének büntetés-félbeszakítása, illetve reintegrációs őrizetbe helyezése már 2023-ban megtörtént.

Épp ezért 2024-ben szintén csökkenő tendenciát mutatott a – költséges és időigényesebb – légi úton célországig végrehajtott kitoloncolások száma.

A migrációs trendek kapcsán megjegyzik: 2024-ben jelentős számban jártak el a magyar-román határszakaszon előállított, és jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokkal szemben. Emiatt közel 500 moldovai állampolgárt kiutasítottak – írják. De a vendégmunkásokkal szembeni szigorúbb szabályrendszer és a külföldiek határozottabb ellenőrzése miatt egyébként is jelentős számban történtek idegenrendészeti kiutasítások.

Az előző évhez képest 2024-ben mintegy háromszorosára nőtt az idegenrendészeti hatóságok által elrendelt kiutasítások száma (2023-ban 1243, 2024-ben 3930 ilyen volt).

A dublini eljárások kapcsán (amely lehetővé teszi egy tagállam számára, hogy a menedékkérőt visszaküldje a kérelem feldolgozásáért felelős tagállamba, amely általában az az ország, amelyen keresztül a menedékkérő először az Európai Unió területére belépett) az OIF úgy véli, hogy a „rosszhiszemű ügyfelek” továbbra sem érdekeltek az Európai Unió valamely tagállamában előterjesztett menedékkérelmük elbírálásában, sokkal inkább a kitoloncolásuk elodázására kívánják felhasználni az eljárást. Hozzáteszik: „az európai országok a menedékkérők szökési esélyeinek mérséklése érdekében sem kívánnak fellépni, és az elhúzódó menekültügyi eljárások alatt távozottakat visszaveszik ugyan, de a jogellenes távozás (szökés) ellen továbbra sem lépnek fel, így a külföldi rövid időn belül újra Magyarország területére utazhat, ezzel ismételten adminisztratív és költségterhet okozva”.

A végrehajtott dublini átadások száma 2024-ben megduplázódott az előző évihez képest (2023-ban 20, 2024-ben 48 ilyen volt).

Migrációs szakkonzul és vízumtanácsadó – ilyen is van már

Az OIF 2024-ben tovább fejlesztette az úgynevezett migrációs szakdiplomata hálózatát, amely keretében 16 állomáshelyre kerültek ki munkatársak, akik migrációs szakkonzulként (Moszkva, Hanoi, Újdelhi, Peking, Abuja, Tunisz, Bejrút, Erbil, Teherán), valamint a Határigazgatási és Vízumpolitikai Eszköz keretében – a Külgazdasági és Külügyminisztériummal konzorciumi partnerségben – vízumtanácsadóként (Iszlámábád, Kairó, Isztambul, Sanghaj, Ho Si Minh-város, Ankara) teljesítettek szolgálatot.

2024. január-november között összesen 205 (havi és eseti) jelentést készítettek a szakdiplomaták, továbbá havonta átlagosan 30 „riasztást” továbbítottak az OIF és a társhatóságoknak.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Orbán Viktor elárulta: megint készül valamire a kormány

Orbán Viktor elárulta: megint készül valamire a kormány

Összeültek a szerdai kormányülésre a kormánytagok.

Magyar Péter: Orbánék pánikolnak – Orbán Viktor: A Tisza egy brüsszeli projekt

Magyar Péter: Orbánék pánikolnak – Orbán Viktor: A Tisza egy brüsszeli projekt

Dübörög a kampány.

A tehetségkutatók vezetik a nézettségi számokat

Mindenki csak bottal ütheti az X-Faktor és a Sztárban sztár nyomát?

A szuperprodukciók kiemelkedtek a nézettségi mezőnyből.

A Balatonnál is pénzt kérnek a betelepülőktől

A Balatonnál is pénzt kérnek a betelepülőktől

Védenék a Széchenyi-család hagyományait. 

A fideszes polgármester szerint megvan az MNB-s pénz

A fideszes polgármester szerint megvan az MNB-s pénz

Saját miniszterének is ellentmondott a kecskeméti polgármester az MNB-alapítványokkal és az egyetemmel kapcsolatban?

Szijjártó Péter már biztos benne, hogy Ukrajna próbálja befolyásolni a magyar választásokat

Szijjártó Péter már biztos benne, hogy Ukrajna próbálja befolyásolni a magyar választásokat

Már nincsenek kétségei a miniszternek.

Orbán Viktor legkeményebb kritikusa áll ki legnagyobb ellenfele mellett

Orbán Viktor legkeményebb kritikusa áll ki a legnagyobb ellenfele mellett

Nem fogják kiadni Magyar Péter mentelmi jogát Daniel Freund szerint.

Nagyon felhúzták magukat Orbán Viktorék Zelenszkij megszólalásán

Nagyon felhúzták magukat Orbán Viktorék Zelenszkij megszólalásán

Kicsapta a biztosítékot az ukrán elnök azzal, amit az uniós csatlakozásról mondott.

Toroczkai László a parlamentben szólal fel

A Mi Hazánk mindenképp megtámadja majd az áprilisi választások eredményét

Toroczkai László pártelnök ezt hétfőn napirend előtt jelentette be a parlamentben.

A szociális dolgozók dobálós tüntetéssel tiltakoztak a Karmelita előtt

A szociális dolgozók dobálós tüntetéssel tiltakoztak a Karmelita előtt

Lyukas cipőket dobtak a miniszterelnök irodájának otthont adó épület elé, ezzel kifejezve, hogy a szociális ágazatban dolgozók nem tudnak megélni a fizetésükből.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168