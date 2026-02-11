Több százezer forintot kaphatnak a rendőrök még ebben a hónapban

IDEA: a Fidesz-szavazók háromnegyede megtiltaná a fiataloknak a közösségi média használatát

A magyar felnőtt népesség többsége hallott arról, hogy Ausztráliában a tavalyi év végétől megtiltották a közösségi oldalak használatát a 16 évesnél fiatalabbak számára. Hasonló szabályozásnak Magyarországon is lenne támogatottsága: több mint kétszer annyian értenének egyet a bevezetésével, mint amennyien elleneznék azt – ez derül ki az IDEA Intézet 2026. január legelején elvégzett országosan reprezentatív, kérdőíves felméréséből.