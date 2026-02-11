Több százezer forintot kaphatnak a rendőrök még ebben a hónapban

Egyszeri, bruttó 400 ezer forint juttatást folyósít költségvetéséből a Belügyminisztérium a rendvédelmi szervek rendvédelmi igazgatási alkalmazottainak – írja az MTI.
Pintér Sándor belügyminiszter a rendészeti államtitkár, valamint parancsnokok jelenlétében elmondta: az ágazat 2025-ben eredményesebb munkát végzett mint 2024-ben. A tárcavezető ezért egyszeri juttatás kifizetéséről döntött, amely február 28-ig megérkezik az érintettek számlájára.
A jogosultak körét egy rövidesen megjelenő miniszteri rendelet tartalmazza.