Több százezer magyar érzékeny adatai állnak a kiszivárgás küszöbén

Nyomoz a rendőrség egy kiegészítő szoftver miatt, amit a végrehajtók használnak – írja a Hvg. A lapnak több, egymástól független végrehajtó is arról beszét, hogy a kötelezően használandó szoftvert szinte lehetetlen hiba nélkül használni. Azt nem tudni, hogy ki fejlesztette a kiegészítő programot, de egy irodai alkalmazott munkája kiváltható vele. A szoftverért 50-100 ezer forintot fizetnek havonta.

A végrehajtók alapvetően az Egységes Végrehajtói Ügyviteli Rendszerben (EVÜR) dolgoznak. Ebben regisztrálják a végrehajtási cselekményeket, valamint az ügyekhez szükséges adatokat. Lekérhetik a bankoktól a folyószámla- és megtakarítási információkat, és megnézhetik, az illető milyen ingatlan- és földtulajdonnal rendelkezik. Ehhez csak egy nevet kell beírni a szoftverbe.

Évente 400 ezer végrehajtási ügy zajlik Magyarországon. Ahhoz, hogy a kiegészítő szoftver jól működjön, a fejlesztőnek ismernie kell az adatbázis tartalmát, benne az érzékeny személyes adatokkal. Ezeknek a kiszivárgása, különösen ekkora nagyságrendben nemzetbiztonsági kockázatot jelent.

Az EVÜR utódját, az Integrált Végrehajtási Rendszert ugyan megrendelte a végrehajtói kar, de nem fizette ki. A Sysdata PSE Kft. 3 milliárd 427 millió forintért vállalta a szoftver fejlesztését, de nem kapták meg a pénzt, és a végrehajtói kar fel is bontotta a szerződést. A Sysdata PSE végrehajtási eljárást is indított az ügyben.

A a rendőrség hűtlen kezelés gyanúja miatt indított nyomozást.