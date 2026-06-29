Több tízmilliós utak a volt MTVA-s vezérigazgató számláján – de mit profitált ebből az MTVA?

„Kicsit későn, de a nyertes per után végül megkaptam azoknak az egzotikus tanulmányutaknak a részleteit” – írta hétfő reggeli Facebook-posztjában Hadházy Ákos volt parlamenti képviselő, aki az MTVA korábbi vezérigazgatója, Papp Dániel több külföldi útjáról tett közzé adatokat.

A dokumentumokból az derül ki, hogy Papp Dániel delegációi 2024 novembere és 2025 júliusa között kétszer Kínába, egyszer az Egyesült Államokba, egyszer pedig Vietnámba utaztak. A négy egzotikus út összesen 53 millió adóforintba került.

A Las Vegas-i út alkalmával a négyfős delegáció a Vdara Hotelben szállt meg, a szállásuk 5,3 millió forintba, az utazás pedig 9,7 millió forintba került. Papp Dániel és további 3 fős kísérete 2025. április 4. és 11. között utazott az Egyesült Államokba, ahol az MTVA válasza szerint egy „világszinten elismert” broadcasting iparági konferencián vettek részt.

Az ázsiai utak közül a kínai Csungkingba 2024 novemberében tett kiruccanás 9,5 millió forintba került. A 2025. február–márciusi Peking–Csangsa-út 14,9 millióba fájt az adófizetőknek. A vietnámi út pedig 11,7 millió forintba került.

Az MTVA a Hadházy Ákos, volt országgyűlési képviselőnek küldött indoklásaiban azt írta, hogy az ázsiai utak a technológiai együttműködéseket, a mesterséges intelligenciával és augmented realityvel kapcsolatos megoldások megismerését, illetve dokumentumfilmes és rajzfilmes együttműködések, valamint kulturális megállapodások megkötését szolgálták. Papp Dániel korábbi vezérigazgató Ázsiába már 6 fős kísérettel ment. A vietnámi útra adott válaszában megemlíti az MTVA, hogy a vietnámi rádió archívumi és műsorgyártási technológiai működését is bemutatták az MTVA-nak, emellett a vietnámi közönség magyar filmeket is láthatott, köztük az Ők tudják, mi a szerelem, a Sorstalanság és a Ványa bácsi című alkotásokat.

Kapcsolódó cikk Tarr Zoltán szerint mindenki beleszólhat majd az MTVA működésébe Ha elindul az átalakítás.

Kapcsolódó cikk Véget ér az MTVA-korszak: megszavazták a közmédia átalakítását A köztévé és közrádió egy cégbe kerül.