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Közélet Fidesz Tuzson Bence

Több ügyet is Alkotmánybírósághoz visz a Fidesz

mfor.hu

Erről egy volt miniszter számolt be.

Alkotmánybírósághoz fordul a Fidesz négy ügyben – közölte Tuzson Bence fideszes országgyűlési képviselő a Facebookon pénteken. A volt igazságügyi miniszter azt írta: kezdeményezik a „Magyarország szuverenitását feladó, cinikusan az uniós forrásokra hivatkozva” elfogadott törvény, valamint az alaptörvény tizenhatodik módosítása, a vizsgálóbizottságok működését és kényszerjogköreit átalakító törvény, a közmédia átalakításáról szóló törvény és a politikai reklámokkal és hirdetésekkel összefüggő törvény alkotmányossági vizsgálatát.

Az Országgyűlés kormánypárti többsége júniusban fogadta el a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény, valamint más, kapcsolódó törvények módosítását, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló jogszabályt, az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosítását, valamint az Országgyűlés vizsgálóbizottságai munkájának hatékonyabbá tételéről szóló törvényt és az alaptörvény tizenhatodik módosítását.

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