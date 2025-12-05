2p

Elkerülhetetlen lesz a választások utáni megszorítás?
Tényleg egy újabb Bokros-csomagot szeretne a Tisza Párt?

Online Klasszis Klub élőben Bokros Lajossal!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

2025. december 10. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Közélet Fidesz Tisza Párt Választás 2026

Többen gondolják úgy, hogy a Tisza győzelme okozna nekik anyagi előnyt

mfor.hu

Többek közt ez derült ki a 21 Kutatóközpont friss, közösségi finanszírozású kutatásából.

A választásokon mindig fontos, hogy a szavazó mit érez a pénztárcáján, illetve kitől várnak javulást gazdasági téren. A 21 Kutatóközpont novemberi mérése azt mutatja, hogy 6 százalékponttal többen gondolják, hogy a Tiszával jobban járnak anyagilag: az arányuk 36 százalék, a kormánypártoké pedig 30 százalék – ismerteti a Telex.

A pártnélküliek között is van egy kis előnye Magyar Péter pártjának e kérdésben, 17 százalékon áll, míg a kormánypártok 10 százalékon, a többi pártnélküli nem tudja. A kutatás szerint a Tisza összesített előnye nem kis részben olyanok válaszaiból adódik, akik nem rájuk szavaznának, többségben kispárti szavazók.

Inkább árzés mint konkrét számítás
Inkább árzés mint konkrét számítás
Fotó: DepositPhotos.com

Kik kit győz le?

A kutatás szerint a válaszadók megosztottak, hogy kit látnak esélyesnek a jövő évi választáson. Nem áll messze a Tisza a Fidesztől, de a kormánypártok vezetnek 35 százalékkal, a Tiszát 33 százalék tartja győzelemre esélyesebbnek.

A Fidesznél házon belül nagy az önbizalom: a mérés szerint 93 százalékuk bízik a saját győzelmükben. A Tisza szavazói kevésbé bizakodók, 83 százalékuk gondolja úgy, hogy Magyar Péterék nyerhetnek jövőre. A Fidesz és a Tisza szavazói közül is 2-2 százalék vélekedik úgy, hogy az ellenfél fog győzni, a többiek inkább a „nem tudom” opciót választották. A pártnélküliek 22 százaléka szerint a Fidesznek, tizedük szerint a Tiszának van nagyobb esélye, kétharmaduk viszont nem foglalt állást.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A „Tisza-csomag” megmutatja, mekkora bajban van Orbán Viktor

Mesterséges intelligencia lehet, hogy van a kormány környékén, de valódiból elég rosszul állhatnak. Többet árul el Orbán Viktor rendszeréről a tiszás „megszorítócsomag”, mint arról, mit is csinálna egy Tisza-kormány. Jegyzet a hét eseményeiről.

A kormány adósságba kergeti Budapestet, börtönnel fenyegeti vezetőit

A kormány adósságba kergeti Budapestet, börtönnel fenyegeti vezetőit

Megérkezett a törvényjavaslat az Orbán Viktor által ígért „segítségre” a főváros lehetetlen pénzügyi helyzetének megváltoztatására.

L. Simon László projektvezetőként tér vissza a Nemzeti Múzeumba

L. Simon László projektvezetőként tér vissza a Nemzeti Múzeumba

A korábbi igazgatót Zsigmond Gábor jelenlegi főigazgató kérte fel projektvezetőnek a palástterem felújítására.

Tordai Bence színvallásra kényszeríti a kormánypártokat Budapest-ügyben

Tordai Bence színvallásra kényszeríti a kormánypártokat Budapest-ügyben

A képviselő határozati javaslatot nyújt be az országgyűlésben, hogy a költségvetésből utalják szerinte a fővárosnak járó összegeket.

Példa nélküli bejelentést tett Magyar Péter a választásokkal kapcsolatban

Példa nélküli bejelentést tett Magyar Péter a választásokkal kapcsolatban

Jöhet a 100 ezer forint iskolakezdési támogatás.

Jó hír: leállítja a kormánypropagandát a mozifilmek előtt a Cinema City

Jó hír: leállítja a kormánypropagandát a mozifilmek előtt a Cinema City

Megértették a nézők igényit.

Orbán Viktor miről beszél a Kossuth Rádióban?

Orbán Viktor miről beszél a Kossuth Rádióban?

Orbán szerint úszik az Európai Unió a korrupcióban.

A Balatonnál is jön az ebadó

A Balatonnál is jön az ebadó

Túl sok a kóbor kutya, ezért lépett a balatoni település polgármestere.

Magyar Péter vagy Orbán Viktor? Itt egy friss felmérés

Magyar Péter vagy Orbán Viktor? Itt egy friss felmérés

A kormánypárt erősödni tudott.

Eldőlhetett, kik lesznek a Fidesz egyéni képviselőjelöltjei?

Eldőlhetett, kik lesznek a Fidesz egyéni képviselőjelöltjei?

Erre utal Orbán Viktor posztja.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168