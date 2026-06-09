5p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Közélet MÁV Zrt. Volán

Többezer milliárd forintot kellene költeni a vasúti és a buszközlekedésre

Nagy Károly
Nagy Károly

Bár a kormányváltás óta még alig pár hét telt el, több vasúti hiba is volt, ami rögtön feladatot adott Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszternek. Kisiklott egy elővárosi KISS vonat, tüzet fogott egy francia villanymozdony a Kelenföldi pályaudvaron. Emiatt sokszor kellett buszos pótlást elrendelni. Megkérdeztük a MÁV és a Volánbusz egy-egy szakszervezeti vezetőjét, hogy mire és mennyit kellene költeni a következő években, és persze arról is faggattuk őket, hogy a pénzhiányon kívül melyek a legnagyobb kihívások.

Zlati Róbert, a Vasutasok Szakszervezetének érdekvédelmi alelnöke az Mfor megkeresésére úgy nyilatkozott, hogy a kormányváltás óta eltelt néhány hétben nem volt elvárható, hogy a MÁV állapota rohamosan javulni fog, mint ahogyan az is igaz, hogy nem ebben az időszakban romlott jelentősen.

„A MÁV évek, évtizedek alatt jutott ebbe a helyzetbe, éppen ezért nem is a véletlenek sorozata az, ami tapasztalható, hanem ilyen hibák sajnos bármikor bekövetkezhetnek” – fogalmazta meg gyors helyzetértékelését Zlati Róbert.

A Vasutasok Szakszervezetének érdekvédelmi alelnöke megjegyezte azt is, hogy a nyári forgalom lebonyolítása mindig is kihívás a vasút életében, azonban az utóbbi évek során a létszámmal és a járműállománnyal kapcsolatos problémák miatt ez egyre súlyosabb, amit az utasforgalom jelentős növekedése is tetéz.

„A jegyvizsgáló személyzet átcsoportosítása a balatoni forgalomra egyre nehezebb, a felkínált kompenzáció egyre kevésbé elfogadható az érintettek számára, és még feszültséget is okoz az alapból ott dolgozók és az átcsoportosítottak között. Tudomásunk szerint a kölcsön IC kocsik érkeznek, kérdés az, hogy elegendő lesz-e a forgalom lebonyolítására” – fogalmazta meg aggodalmait Zlati Róbert.

„Az egyre gyakoribb műszaki hiba és vágányzár miatt tervezhetetlen vonatpótlás jelentős terhet jelent az autóbuszos területnek. A klímagarancia és a járási székhelyekre előírt három járatpár biztosítása is fenntarthatatlan, nincs ehhez a szolgáltatási keresztmetszethez megfelelő számú autóbusz és autóbuszvezető” – erről már Dobi István, a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet elnöke nyilatkozott az Mfor-nak.

Megjegyezte azt is, hogy az új autóbuszok számának növelésére szükség lenne, annak ellenére, hogy jelentős számú új járművet szerzett be a társaság az elmúlt időszakban.

„Az autóbuszvezetők esetében már vannak olyan vármegyék, ahol a jelentkezők száma meghaladta a szükséges létszámot. Az autóbuszok javításával foglalkozó, karbantartó munkások esetében viszont egyre nagyobb gondot okoz a szakmát elhagyók száma és az így kialakult munkaerőhiány” – részletezte a Volánbusz munkaerőproblémáit Dobi István szakszervezeti vezető.

De vajon mekkora összeget emésztene fel a vasúti szerelvények és a pályák teljeskörű felújítása, illetve a buszpályaudvarok helyrehozatala?

„A magyar vasútból – az infrastruktúrából és járműállományból együttesen – több ezer milliárd forint beruházás maradt el az évtizedek során. Mindenki ismeri, hogy a magyar vasúti pályán rengeteg sebességkorlátozás lassítja a közlekedést és százasával hiányoznak a modern mozdonyok és személyszállító kocsik, motorvonatok. A vasúti pályák villamosítását, kétvágányosítását indokolt lenne folytatni, a Budapest-Belgrád vasútvonalról elhíresült ETCS (Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszer) rendszer elterjedését bővíteni szükséges a hálózaton, a vasútvonalak központi forgalomirányításának fejlesztése elkerülhetetlen. És akkor még nem beszéltünk az európai nagysebességű vasúti hálózathoz történő jövőbeli csatlakozásról” – sorolta a feladatokat Zlati Róbert, a Vasutasok Szakszervezetének érdekvédelmi alelnöke.

Megemlítette, hogy bár a sebességkorlátozásokat megszüntető munkák folyamatosan zajlanak a vasúton, csak nem olyan ütemben, amely látványos eredményt hozna a menetrendszerűség helyreállításában.

„Konkrét példaként lehet említeni, hogy 1000 váltó cseréjére lenne szükség a hálózaton, de csak 50 cseréjére van forrás az idei költségvetésben” – zárta gondolatait Zlati Róbert.

„Majdnem minden megyeszékhelyen szükség lenne a pályaudvarok felújítására. Például a debreceni autóbusz-pályaudvar siralmas állapotban van, mintha megállt volna az élet Debrecenben, ezen a téren. Az autóbusz-állomások útburkolatai kritikán aluliak” – árnyalta a képet Dobi István, a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet elnöke azzal kapcsolatban, hogy csak a vasúttal lenne probléma.

Volánsofőr van, de sokan 50 év felettiek
Volánsofőr van, de sokan 50 év felettiek
Fotó: DepositPhotos.com

Hangsúlyozta azt is, hogy az autóbuszvezetők korfája meghaladja az 50 évet, mert a fiatalok körében nem nagyon vonzó foglalkozás a buszvezetés.

„A foglalkoztatási szabályok és az alkalmazott gyakorlat jelentős feszültséget generál az autóbuszvezetők körében, mivel a munkáltató a munkahelyen eltöltött idő egy részét nem ismeri el munkaidőként” – világította meg egy nem túl vonzó szeletét a buszvezetői életnek Dobi István.

A vasutasok egyébként kíváncsian várják, hogy az új kormány mire jut a Budapest-Belgrád vonal felújításának átvilágításával kapcsolatban, ahol mind a mai napig nem indult el a személyi forgalom a magyarországi szakaszon, mert nem teljesültek ehhez a megfelelő technikai feltételek. A MÁV dolgozói egyébként jó néven vették, hogy érkeznek az osztrák IC kocsik, illetve azt, hogy az új közlekedési miniszter az osztrák társvasúttal rendezte a korábban megromlott viszonyt. Bár, ahogy fogalmaztak, az osztrák vasúttól, az ÖBB-től érkező kocsik inkább szépségtapaszt jelentenek egyelőre, mint végső megoldást.

A megnyugtató rendezést az új járművek beszerzése jelentheti majd, ami viszont többéves folyamat. A vasutas szakszervezet szerint a leggyorsabban elvégezhető miniszteri feladat az Vitézy Dávid részéről, hogy a vállalatok menedzsmentjében hajt végre olyan személyi változtatásokat, amely eredményeként a szakmájukhoz értő szakemberek kerülnek pozícióba.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Kapitány istván a leggazdagabb miniszter

Kapitány István a leggazdagabb miniszter

A kormánytagok közül Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter rendelkezik a legnagyobb megtakarítással, értékpapírban és részvényekben.

Magyar Péter máris megadta a tartozásait

Magyar Péter máris megadta a tartozásait

A kormányfő ingatlanjaiban nem történt változás.

Bevallotta Orbán Viktor, hogy mennyivel lett vagyonosabb

Bevallotta Orbán Viktor, hogy mennyivel lett vagyonosabb

Orbán Viktor miniszterelnökként havi bruttó 5 millió forintos fizetést kapott.

Az Orbán-kormány két volt minisztere is komoly bajba kerülhet Bíró Ferenc szavai miatt

Az Orbán-kormány két volt minisztere is komoly bajba kerülhet Bíró Ferenc szavai miatt

Vissza akarták fogni az általuk felállított hatóságot.

Itt vannak Magyar Péter legújabb bejelentései, a devizahiteleseknek is érdemes lesz figyelni

Itt vannak Magyar Péter legújabb bejelentései, a devizahiteleseknek is érdemes lesz figyelni

Munkás napja lesz a képviselőknek.

Megdöbbent a vagyonnyilatkozata kitöltésekor a Tisza házelnöke

Forsthoffer Ágnes szerint változtatni kell.

Folytatódhat Magyar Péter show-ja a parlamentben hétfő délután

Folytatódhat Magyar Péter felkérdezése a parlamentben hétfő délután?

Nagy viták várhatók.

Belügyminisztérium: Elkezdődött a politikai alapon adott menedékjogok felülvizsgálata

Belügyminisztérium: Elkezdődött a politikai alapon adott menedékjogok felülvizsgálata

A belügyminiszter korábbi utasításának megfelelően a menekültügyi hatóság jelenleg is végzi az európai uniós állampolgárok részére politikai indokok alapján biztosított menekült jogállások felülvizsgálatát.

Ruszin-Szendi Romulusz új vizsgálatot rendelt el az újdörögni kézigránát-baleset kapcsán

Ruszin-Szendi Romulusz új vizsgálatot rendelt el az újdörögni kézigránát-baleset kapcsán

Új vizsgálat indul a szörnyű tragédia kapcsán, a kézigránát-baleset áldozata állást kap majd a Honvédelmi Minisztériumban. 

Radnai Márk nem felel többé a TISZA Szigetekért – itt a magyarázat

Radnai Márk nem felel többé a TISZA Szigetekért – itt a magyarázat

A TISZA Szigetek szervezését és a társadalmi egyeztetéseket külön kell választani. 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG