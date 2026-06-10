2p
Közélet Bíróságok, perek, közjegyzők, cégjog DK Önkormányzatok

Többmilliós pert nyert Újbuda polgármestere

mfor.hu

Elsőfokon döntés született abban a személyiségi jogi perben, amelyet dr. László Imre, Újbuda polgármestere indított a 2019-es önkormányzati választási kampányban, a vele szemben megfogalmazott súlyos és valótlan állítások miatt.

A Fővárosi Törvényszék elsőfokú ítéletében megállapította, hogy a per alperesei megsértették dr. László Imre jó hírnévhez fűződő személyiségi jogát, amikor valótlanul állították és híresztelték, hogy nem kívánt intim közeledést kezdeményezett, illetve erőszakkal próbált kapcsolatot létesíteni.

Az ítélet szerint jogsértést követett el a TV2 Média Csoport Zrt., a Mediaworks Hungary Zrt. által kiadott több sajtótermék – köztük az Origo, a 888.hu, a Magyar Nemzet és a Ripost –, valamint a PestiSrácok kiadója is. A bíróság megállapította továbbá, hogy a valótlan vádakat megfogalmazó magánszemély szintén megsértette dr. László Imre jó hírnévhez való jogát.

A bíróság az alpereseket sérelemdíj megfizetésére kötelezte, amelynek összege összesen több mint nyolcmillió forint. Ez a hazai joggyakorlatban kiemelkedő összegnek számít – áll Újbuda közleményében.

Dr. László Imre eddig minden sajtópert megnyert
Dr. László Imre eddig minden sajtópert megnyert
Fotó: Újbuda.hu

Az ítélet elsőfokú, így nem jogerős, ellene fellebbezésnek van helye. Dr. László Imre az ügy kapcsán hangsúlyozta: a 2019-es kampányban megfogalmazott vádak kezdettől fogva valótlanok voltak, és egy politikai célú lejárató kampány részét képezték. Mint mondta, az elmúlt években valamennyi kapcsolódó sajtópert megnyert, most pedig a személyiségi jogi perben is elsőfokú ítélet született.

„Hét év telt el, de a bíróság végül kimondta az igazságot. Az ítélet egyértelmű: a velem szemben megfogalmazott súlyos állítások hazugságok voltak. Egy jogállamban fontos, hogy a rágalmaknak következménye legyen, és ne lehessen büntetlenül tönkretenni emberek becsületét, családját és életművét politikai haszonszerzés reményében” – fogalmazott dr. László Imre. A polgármester köszönetet mondott mindazoknak, akik az elmúlt hét évben végig kiálltak mellette, és nem engedték, hogy a rágalmak felülírják az igazságot.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A kormány benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alapra vonatkozó tervét

A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, ezzel újabb lépéssel került közelebb Magyarország az uniós pénzek hazahozatalához – írta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán Facebook bejegyzésében.

Rendkívüli parlamenti ülés jöhet az uniós pénzek miatt

Jövő keddre rendkívüli ülés összehívását kezdeményezte Forsthoffer Ágnes házelnöknél Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter öt törvényjavaslat megtárgyalása céljából, hogy azok elfogadása ne húzódjon az őszi ülésszakra.

Megint megszólalt Szabó Bence – már a visszatérésről beszélt

Megint megszólalt Szabó Bence – már a visszatérésről beszélt

Maga tett bejelentést erről. Mutatjuk.

Nekiment az elnöknek Havasi Bertalan

Nekiment az elnöknek Havasi Bertalan

A legutóbb Magyar Péterrel összeszólalkozó sajtófőnök most újabb csörtébe kezdett.

Magyar Péter személyesen adhat át valami újdonságot Sulyok Tamásnak

Magyar Péter személyesen adhat át valami újdonságot Sulyok Tamásnak

Vajon mi lehet az? Egy biztos, újabb fordulat van kilátásban egy interjú alapján.

Bemondta: ezt teszik Magyar Péterék, hogy jöjjön a pénzeső Brüsszeltől

Bemondta: ezt teszik Magyar Péterék, hogy jöjjön a pénzeső Brüsszeltől

Történelminek nevezte azt a törvénycsomagot, mely szerinte letöri az Orbán-kormányok alatt látott korrupciót és megtisztítja a közéletet.

Feljelentést tett a miniszter a Balásy Gyula cégétől vásárolt kismotorok miatt

A szociális és családügyi miniszter lépett.

Nincs vége a magyarok híréhségének – megint az RTL dörzsölheti a tenyerét

Nincs vége a magyarok híréhségének – megint az RTL dörzsölheti a tenyerét

Így alakultak a 23. hét nézettségi adatai.

Finomítottak a vagyonkezelő alapítványokat alapjaiban átformáló javaslaton

Finomítottak a vagyonkezelő alapítványokat alapjaiban átformáló javaslaton

Elfogadták a módosító javaslatot.

Nagy változásokra készül a Fidesz, de Orbán Viktort így is újraválasztanák

Nagy változásokra készül a Fidesz, de Orbán Viktort így is újraválasztanák

Hétvégén tartják a párt kongresszusát.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026
Évek óta nem volt ilyen erős a forint: érdemes lehet devizában megtakarítani?

Évek óta nem volt ilyen erős a forint: érdemes lehet devizában megtakarítani?


Több éves csúcson van a forint árfolyama.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG