Tombol a kánikula: hogyan alhat jobban az éjszakai hőségben?

A Magyar Alvás Szövetség közleményében hívta fel a figyelmet arra, hogy a forró éjszakák megnehezíthetik az elalvást, növelik az éjszakai felébredések számát, és a kipihentségi érzetet.

Ennek egyik oka a termoreguláció, a testnek az a képessége, hogy belső hőmérsékletét biztonságos tartományon belül tartsa. Az alvás szorosan összefügg a testhőmérséklettel: ahhoz, hogy elaludjunk és aludni tudjunk, a testnek általában le kell adnia némi hőt. A forró hálószobák ezt megnehezítik – tették hozzá.

A minőségi alvás nyáron is kulcsfontosságú

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A szobák túlmelegedésével kapcsolatos kutatások azt mutatják, hogy az árnyékolás és a szellőztetés fontos passzív hűtési stratégiák lehetnek: vagyis a beltéri hőmérséklet csökkentése mechanikus hűtés nélkül – hangsúlyozta a Magyar Alvás Szövetség elnöke, G. Németh György.

A túlmelegedés általában az ablakokon keresztül bejutó napfényből, és a meleg külső levegőből ered. A külső árnyékolók, például a redőnyök, napellenzők vagy reluxák hatékonyak lehetnek, mivel megakadályozzák a napfény egy részét, mielőtt az elérné az üveget. Használjunk keresztszellőztetést, amikor a kinti levegő hűvösebb.

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„Az otthonok passzív hűtésével kapcsolatos tanulmányok igazolják, hogy az éjszakai szellőztetés csökkentheti a túlmelegedést, a ventilátorokkal kapcsolatos kutatások pedig azt, hogy hasznosak lehetnek, de biztonságuk a hőmérséklettől, a páratartalomtól, az életkortól, a hidratáltságtól és az egészségi állapottól függ. A ventilátorok ugyanis nem hűtik a levegőt. A levegőt a bőrön keresztül mozgatják, ami elősegíti az izzadság elpárolgását, és hűvösebbnek érzik magukat. Használatuk esetén igyunk vizet, alvás közben kerüljük a folyamatos arcra irányítást.” – mutatott rá az Alvásszövetség elnöke. Meleg időben a jobb alvás körülményeinek az előkészítése már jóval a lefekvés előtt elkezdődik. A leghatékonyabb módszer a kombináció: napközben blokkoljuk a napfényt, szellőztessünk, amikor a külső levegő hűvösebb, csökkentsük a készülékek hőjét, aludjunk a lehető leghűvösebb szobában, és olyan ágyneműt használjunk, amely lehetővé teszi a test hőleadását – tette hozzá.