A tömeges csalások miatt meg kell ismételni a választásokat Tiszaburán

A Területi Választási Bizottság a benyújtott bizonyítékok alapján úgy döntött: az azokban felismerhető jogszabálysértések alkalmasak arra, hogy a demokráciába és a választási eljárásba vetett bizalmat megingassák, azok módja és mértéke döntően befolyásolhatta a választás eredményét. Ezért határozatukban megsemmisítették az október 5-i választás eredményét, amelyet Vavrik Géza és csapata nyert meg – számol be róla a Szabad Európa.

A Bizottság az új választást november 2-ra tűzte ki.

A Nemzeti Választási Iroda korábban nem látta indokoltnak azt, hogy a két szavazókörbe több embert küldjön a törvényes és tiszta választás megtartására. Pedig a helyettes-jegyző a választások előtt kért tőlük segítséget.

Kamucunami

A 3300 fős Jász-Nagykunban lévő település időközi választáson összesen hat önkormányzati és egy polgármesteri székért több mint 70-en jelölt indult. Nem véletlenül. Kiderítettük: legkevesebb 50 kamujelölt volt közöttük, akik nem azért indultak el, hogy nyerjenek. Őket azok indították el a választáson, akik nyerni akartak. Mégpedig azért, hogy a kamujelöltek szavazókörbe delegált emberei is nekik dolgozzanak, hiszen végső soron minden ott dőlt el.

Tiszaburán nem csak ezzel operáltak, hanem szinte mindennel. Szavazatvásárlással családi csomagban. Volt, akinek a végrehajtó vitte volna a házát, de az egyik jelölt inkább kifizette, csakhogy a család voksait behúzza. De a jelöltek intézői sok esetben elkezdték felvásárolni a tiszaburaiak személyi és lakcímkártyáit is néhány ezer forintért, amit a szavazás napjáig maguknál tartottak.