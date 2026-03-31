Közélet Választás 2026

Tordai Bence is visszaléphet 3 napon belül

Addig a Tisza jelöltje is visszaléphet.

Tordai Bence előrevetítette, hogy 72 óra múlva visszaléphet az április 12-i országgyűlési választáson való indulástól – jelentette be Facebook-oldalán a Párbeszéd volt politikusa kedden a Telex cikke szerint.

Tordai a posztjában azt írta: „72 óra, azaz 3 nap. Ennyi idő fog eltelni a visszalépésem bejelentése és a hivatalos visszalépési dokumentumok leadása között. Három nap lesz arra, hogy az érintettek átgondolják, ők méltónak találják-e Koncz Áront a rendszerváltó eszme és a budai szavazók képviseletére. Tegyük hozzá, hogy bármit is gondoljanak a tisztességes tiszások, a visszalépési nyilatkozatot csak maga Koncz Áron tudná megtenni. Vele kapcsolatban pedig nincsenek különösebb illúzióink.

72 óra múlva, péntek délben tehát ellenőrzöm, hogy megtörtént-e Koncz Áron visszalépése, és amennyiben nem, akkor minden további értesítés nélkül benyújtom a visszalépési nyilatkozatot.”

Tordai Bence négy éve Budapest 4-es számú, a II. kerületet magába foglaló választókerületében lett országgyűlési képviselő. Akkor az ellenzéki összefogás jelöltjeként, 51,89 százalékos eredménnyel győzte le Gór Csabát, a Fidesz-KDNP helyi jelöltjét.

