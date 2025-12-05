Tordai Bence színvallásra kényszeríti a kormánypártokat Budapest-ügyben

Budapest nem lehet a Fidesz hatalomtechnikai játszmáinak áldozata – írja Tordai Bence Facebook bejegyzésében.
Az elmúlt hetekben világossá vált: a kormány szándékosan pénzügyi csőd felé próbálja lökni a fővárost. Ezt nem hagyhatjuk – érvel a képviselő.
Ezért benyújtottunk egy országgyűlési határozati javaslatot, amely felszólítja a kormányt, hogy haladéktalanul utalja át Budapestnek a törvényben és kormányhatározatokban garantált 54 milliárd forintot – teszi hozzá.
Ez négy tételből áll:
- 12 milliárd a közösségi közlekedés támogatása
- 8,8 milliárd a trolibuszbeszerzésre
- 6 milliárd a Lánchíd után járó állami támogatás
- 27 milliárd az Egészséges Budapest Programból
Emellett követeljük, – teszi hozzá – hogy azonnal álljanak le a jogtalan inkasszókkal, amelyekkel a Magyar Államkincstár milliárdokat emel le a főváros számlájáról.
„Budapest működése nem állhat le. A tömegközlekedés, a közszolgáltatások és több tízezer dolgozó fizetése múlik ezen. Egy jogállamban nem szeszély vagy politikai bosszú dönti el, hogy a főváros megkapja-e a neki járó pénzt – hanem a törvény.
A minimumelvárásunk: a kormány tartsa be a saját döntéseit, és utalja át Budapestnek a járó forrásokat.
Elég volt a főváros politikai kivéreztetéséből” – zárja sorait Tordai Bence.