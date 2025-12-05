2p

Közélet Budapest

Tordai Bence színvallásra kényszeríti a kormánypártokat Budapest-ügyben

mfor.hu

A képviselő határozati javaslatot nyújt be az országgyűlésben, hogy a költségvetésből utalják szerinte a fővárosnak járó összegeket.

Budapest nem lehet a Fidesz hatalomtechnikai játszmáinak áldozata – írja Tordai Bence Facebook bejegyzésében.

Az elmúlt hetekben világossá vált: a kormány szándékosan pénzügyi csőd felé próbálja lökni a fővárost. Ezt nem hagyhatjuk – érvel a képviselő.

Ezért benyújtottunk egy országgyűlési határozati javaslatot, amely felszólítja a kormányt, hogy haladéktalanul utalja át Budapestnek a törvényben és kormányhatározatokban garantált 54 milliárd forintot – teszi hozzá.

Ez négy tételből áll:

  • 12 milliárd a közösségi közlekedés támogatása
  • 8,8 milliárd a trolibuszbeszerzésre
  • 6 milliárd a Lánchíd után járó állami támogatás
  • 27 milliárd az Egészséges Budapest Programból

Emellett követeljük, – teszi hozzá – hogy azonnal álljanak le a jogtalan inkasszókkal, amelyekkel a Magyar Államkincstár milliárdokat emel le a főváros számlájáról.

„Budapest működése nem állhat le. A tömegközlekedés, a közszolgáltatások és több tízezer dolgozó fizetése múlik ezen. Egy jogállamban nem szeszély vagy politikai bosszú dönti el, hogy a főváros megkapja-e a neki járó pénzt – hanem a törvény.

A minimumelvárásunk: a kormány tartsa be a saját döntéseit, és utalja át Budapestnek a járó forrásokat.

Elég volt a főváros politikai kivéreztetéséből” – zárja sorait Tordai Bence.

