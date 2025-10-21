Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Törheti a fejét az RTL: visszatért a TV2 csodafegyvere

Kollár Dóra
Kollár Dóra

A 42. héten visszatért a tévék képernyőjére a magyarok egyik kedvenc párkeresős műsora.

Az RTL hétköznapi főműsoridejében nem volt változás, így továbbra is Az árulók – Gyilkosság a kastélyban várta az érdeklődőket a munkanapokon, a vetélkedő ezúttal azonban mindössze átlagosan 378 ezer nézőig jutott adásonként a teljes lakosság körében, ami jelentős gyengülés. A visszaesés a kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-59 évesek korcsoportjában enyhébbnek bizonyult, itt 237 ezren nézték a részeket 16,4 százalékos közönségarány mellett, ez csupán néhány ezres változás az előző heti eredményhez képest.

A TV2 változtatott, hiszen az Ázsia expressz befejeződésével visszatért egy igazi kedvenc a csatorna műsorába: a Netflixtől adaptált Házasság első látásra legújabb évadja kiugróan erős, 745 ezres átlagnézettséggel mutatkozott be. Az ismeretlenül házasodós-párkeresős műsor a fiatalabbak körében is tarolt, itt 318 ezer nézőt érdekelt bivalyerős, 22,8 százalékos közönségarány mellett.

A „Házasság első látásra” összességében a héten egyébként rögtön bizonyította is, hogy a nézőknek továbbra is nagyon bejön a formátum, hiszen az első adás a maga 795 ezres nézettségével a hét legjobb számokat hozó műsora lett a 4 évnél idősebbek (tehát a teljes magyar lakosság) körében.

Az RTL-en mindezek mellett továbbra is fut a főműsoridő második felében a Tizenkét okos ember vetélkedő, amely az előző hetekhez képest jelentősen gyengébb, 210 ezres nézettséget hozott úgy, hogy teljes adásidejét lefedte a közel három órásra nyúló TV2-s házasodós műsor.

A nézők továbbra is imádják a vakházasságokat
A nézők továbbra is imádják a vakházasságokat
Fotó: TV2 Sajtószoba

Sportesemények

A hét legjelentősebb sporteseményének egyértelműen a magyar válogatott vb-selejtezője bizonyult, a Portugália ellen kiharcolt 2-2-es döntetlent 752 ezren nézték. A 18-59 évesek körében sem elhanyagolható a meccs nézettsége, hiszen

a 445 ezres nézőszám, valamint a rendkívül erős, 29,2 százalékos közönségarány az egész hét legjobbja lett ebben a szegmensben.

A kiemelkedő érdeklődést hozó meccs mellett azonban más mérkőzések is felkerültek a toplistára, a magyar bajnokság keretében ugyanis a mindig szikrázó hangulatú Újpest-Ferencváros találkozót rendezték meg. A végeredmény 1-1-es döntetlen lett, ezt 258 ezren látták.

Az angol bajnokságban pedig a Liverpool és a Manchester United találkozott, a két neves csapat közül ezúttal a manchesteri diadalmaskodott, a 2-1-es győzelmet 249 ezren követték a készülékek előtt.

Végül a Forma-1 berkeiben is versenyhétvégét rendeztek, idén másodjára érkezett a mezőny az Egyesült Államokba. A Circuit of the Americas, azaz az Austini Nagydíj egy sprint és egy hagyományos futamot is hozott, mindkettőn a négyszeres világbajnok Max Verstappen látta meg elsőként a kockás zászlót – ez 299 ezer nézőt érdekelt.

Nem változott a hétvégi program

Szombaton ismét az X-Faktor és a Megasztár mérkőzött meg egymással, amelyből ezúttal a TV2 került ki győztesen: a Megasztár 681 ezres nézőtábort vonzott, míg az X-Faktort 517 ezren követték. Említésre méltó, hogy a múlt heti eredményhez képest mindkét tehetségkutató erősödni tudott.

Vasárnap is folytatódott a nézettségi verseny, az RTL-en a Sztárbox 426 ezres közönséget ért el, de az este győztese kiütéssel ezúttal is a Sztárban sztár All Stars lett, amely 775 ezres nézőszámával könnyedén megelőzte a riválisát.

Így alakult a heti végeredmény

A 42. héten a végeredmény nem volt kérdés, hiszen a közönségkedvenc Házasság első látásra a TV2 egyik csodafegyverének számít, ami az előző évad során is rendkívül stabilan hozta a számokat – az RTL törheti a fejét, hogy mivel tudja felvenni a versenyt a hétköznapokon. Összességében tehát a 18-59 évesek korcsoportjában, a heti átlagos közönségarányok harcában a TV2 20,9 százalékot ért el, szemben az RTL 15,3 százalékával.

