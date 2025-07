Török Gábor: A Fidesz szűk győzelme valószínűbb

Összegzésében arra jut, hogy bár a július elején a kutatások még Fidesz-előnyt mutatnak a biztos szavazók körében, a választást ma szorosnak látja, és az erőforrások, a helyi hálózat, a kampányfölény, a kormányzati mozgástér miatt a Fidesznek még mindig jobb esélyei vannak, de a Tiszának is lehetősége van egy szoros versenyre. Mint írja: a Tisza számára még lehetőség, hogy olyan programmal lépjen elő, amely a bizonytalan választók számára is érthető és hiteles üzeneteket tartalmaz.

Török szerint a Fidesz eddig sikeresen terelte a politikai napirendet saját témái felé, ezek többnyire ideológiai, megosztó ügyek, amelyekkel saját táborát mozgósítja. A Tisza számára eddig leginkább az állam működésképtelenségének bemutatása bizonyult hatásosnak, de ehhez szerinte fegyelmezett és tudatos munka, hiteles szereplők és kormányzóképességet is megmutató politikai teljesítmény kell.

Ugyanakkor a Fidesz óriási előnnyel rendelkezik az erőforrások, a személyi állomány és a média fölénye révén, amelyet brutális aszimmetriának nevez, ráadásul kétharmados többsége révén bármikor módosíthatja a játékszabályokat. A kormánypártnak lehetősége van arra is, hogy más ellenzéki szereplőket hozzon helyzetbe a Tisza rovására, és konfliktusokat generáljon a Tisza és más ellenzéki formációk között. A Fidesz előnyét erősíti az is, hogy jelöltjei többségében kipróbált, lojális politikusok, míg a Tisza jelöltjeit még alig ismeri a nyilvánosság, és sokan közülük komoly nyomás alá kerülnek majd a kampány során.

Török Gábor politológus Facebook-posztjában azt írja, miután korábban már kifejtette, hogy a politikai elemzés és az előrejelzés milyen viszonyban áll egymással, és hogy utóbbit – számos ok miatt – nem érdemes igazán komolyan venni, most mégis előáll egy prognózissal. Mint fogalmaz, ez az előrejelzés azonban nem arról szól, hogy ki nyeri meg a következő választást, hanem arról, hogy mit tudunk ma a helyzetről, és ez alapján mi látszik valószínűnek

