Török Gábor: A Tisza kétharmada szinte garantált lenne, ha nem Orbán Viktor vezetné a Fidesz-listát

Török Gábor politológus Facebook-bejegyzésében azt magyarázza, miért beszél a Fidesz esetében személyi és tartalmi változtatások szükségességéről. Mint írja:

„Orbán Viktor nélkül nincs Fidesz, ha a miniszterelnök helyett más szerepelne a lista élén, a Tisza kétharmada szinte garantált lenne – mondták és írták többen. Egyetértek.”

Hangsúlyozza ugyanakkor, hogy „Orbán Viktor ma a Fidesz legnagyobb értéke. A szavazók jelentős része hozzá kötődik, miatta szavaz a kormánypártra”, és úgy fogalmaz: „A Fidesznek fontosabb Orbán Viktor, mint fordítva.”

Kapcsolódó cikk Török Gábor: ez aggaszthatja most igazán a Fideszt A politológus egy érdekes tendenciát figyelt meg.

Szerinte a 2026-os választás alapvetően arról szól majd, hogy „többen akarják-e a maradását, mint a távozását” és minden más – akár személyi, akár tartalmi kérdés – ehhez képest alárendelt. Korábbi írására utalva hozzáteszi: „Amikor arról beszéltem, hogy előbb-utóbb a kormányfő számára megfontolásra érdemes lesz az a kérdés, hogy valaki mást állítson az élre, akkor nem a Fidesz, hanem személyesen Orbán Viktor érdekéről, politikai dilemmájáról beszéltem.”

Török azt is kifejti, mit ért személyi változtatások alatt:

„A politikában leginkább stratégiai, szervezeti, kommunikációs, tartalmi és személyi változtatásokra van lehetőség. A Fidesz az elmúlt időszakban alapvetően kommunikációval próbálkozott, de a közvélemény-kutatások szerint a pozíciója romlott.”

Nem előrejelzést tesz, hanem lehetőségként veti fel, hogy a Fidesz tartalmi és személyi változtatásokban is gondolkodhat. „Ha a Fidesz azt szeretné üzenni, hogy változik, meghallja a vele kapcsolatos kritikákat és reagál is ezekre, akkor beszélhet másról, beszélhet máshogy, és igen, üzenhet azzal is, ha másokat tesz a kirakatba” – írja. Példaként hozza fel Lázár János előtérbe állítását, és hozzáteszi: „Akár megteszi, akár nem: üzen vele valamit a választóknak – és persze nekünk elemzőknek is arról, hogyan gondolkodik.”