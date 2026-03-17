Török Gábor alig lát nagyobb esélyt a Tisza győzelmére, mint a Fideszére

Török Gábor politológus Facebook-oldalán tett közzé bejegyzést kedd délelőtt, amelyben azt írja, korábbi tippjeit is

„valamelyest módosítania kell”

az elmúlt hetek történéseinek fényében. Ugyan azt írja, hogy a független közvélemény-kutatások szerint „ a Tisza előnye nagyon jelentős, szinte behozhatatla”, hozzáteszi, hogy elképzelhető, ezek a kutatók a Fideszt módszertani problémák miatt alulmérik, ráadásul

„a Fidesz háborús félelemre építő kampánya pontosan azon választók között lehet hatásos, akiknek a politikai preferenciája a legnehezebben feltérképezhető. Ezért látom esélyét annak, hogy az állás a valóságban szorosabb annál, mint amit az adatok mutatnak.”

Rámutat arra is, hogy

„a választás végeredményét egy szoros pártlistás verseny esetén az egyéni mandátumok billenthetik el. A körzetek egy részében néhány száz vagy ezer szavazat dönthet: ezeknek az iránya döntő jelentőségű lehet – és ez az országos előrejelzésekből csak korlátozottan kiolvasható.”

Török Gábor leírja, hogy úgy látja, a Tisza Párt sikeresen túljutott a jelöltállítás, a nagyrendezvények és más potenciális buktatók jelentette kihíváson, ezért a következő négy hétben már nem lát nagy esélyt a kampány dinamikájában beálló jelentős fordulatra.

Összességében pedig mindezek fényében így értékeli az esélyeket:

a kétharmadoknak továbbra is kevés esélyét látom

a Fidesz-Tisza verseny szerintem továbbra is bizonytalan, nem jelenthető ki, hogy bármelyik sokkal esélyesebb lenne, de az elmúlt időszak eseményei a korábbiakhoz képest egyértelműen a Tisza esélyeit növelték

egy szoros eredmény esetén érdemi esélye van annak is, hogy nem lesz senkinek egyedül többsége