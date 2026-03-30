Török Gábor elárulta, mit léphet hatalomátadáskor a Fidesz

Vajon békésen átadja-e a Fidesz-KDNP a hatalmat, amennyiben nyer a Tisza? Erre a kérdésre kereste legújabb bejegyzésében a választ Török Gábor. Mint írta:

Amióta a Tisza látszik a választás esélyesének, megint egyre több találgatás hangzik el azzal kapcsolatban, hogy egy vesztes választás után milyen trükkökre készülhet a Fidesz. A régi vagy egy csonka parlament összehívása még az új megalakulása előtt, kétharmados döntések villámgyors áterőltetése, félelnöki vagy elnöki rendszer bevezetése – minden kombináció elhangzik ezekben a napokban. Egy részük teljesen alkotmányellenes lenne, más részük csak necces, de kétségtelenül vannak olyanok is, amelyeket – óriási politikai ár és kockázat mellett – akár végig is lehet vinni. Mégis azt gondolom, hogy a Fidesz rendszerének és logikájának teljes félreértése az ezekről való fantáziálás.

Mint írta, aki itt élt az elmúlt 16 évben, tudja, hogy a Fidesz politikai kormányzást folytat, azaz a politikai célok érvényesüléséhez keres eszközöket, megoldásokat. Ha többsége van, érvényesíti, ha szükségesnek, érdekének lát egy változtatást, gyorsan meglépi. Úgy fogalmazott:

(a Fidesz) nem riad vissza attól sem, hogy a politikai versenyben az aktuális ellenfeleit mindenfélével megvádolja, vagy éppen kétes hitelességű dokumentumok alapján beszéljen az ellenfél terveiről. Ez persze nem csupán a Fideszre igaz a magyar politikában, de az orbánizmus valóban arról híres, hogy mindent megtesz a hatalompolitikai céljainak érvényesüléséért, elmegy a falig, s ha van ereje és lehetősége, még arrébb is tolja.

Kapcsolódó cikk Tovább nőtt a Tisza előnye a Republikon szerint, három párt jutna be a parlamentbe Bő két hét van hátra.

Népakarattal szemben?

A politikai elemző szerint ugyanakkor egy erős ellensúlya van a Fidesz eszközhasználatának, ez pedig nem más, mint a népakarat, ami legtisztábban és legerősebben nyilván egy választáson tud megszólalni. Posztjában így fogalmazott:

Nem az állítom, hogy mindenféle meghatározás alapján igaz lenne a kormánypárt vezetőinek mély demokratikus elkötelezettsége, de azt igen, hogy a klasszikus, többségi definícióknak bizony megfelel. Lehet (sőt, biztos), hogy nem tartják annyira fontosnak a hatalmat korlátozó intézményeket vagy éppen a konszenzusos demokrácia logikáját, de a többség akaratával szemben nem szívesen politizálnak. Ha tehát elveszítik a választást, nagyon meglepne, ha olyan trükközésbe kezdenének, amely ezt a döntést adminisztratív úton vagy más módon felül akarná írni. Sokkal valószínűbbnek tartom, hogy a hatalom átadásának másnapjától minden erejükkel arra összpontosítanak majd, hogy a lehető leghamarabb visszaszerezzék az elvesztett többséget.

Kapcsolódó cikk Kijött az elemzés: fideszes bástyáknál fordított a Tisza – ábrával Hiába a rutin?

Török Gábor végül kiemelte: