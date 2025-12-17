Török Gábor: „ez 4 hónappal a választás előtt már sok”

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, a 21 Kutatóközpont friss felmérése a Tisza erősödését és a Fidesz enyhe visszaesését mutatta, összességében pedig a december 12. és 16. között végzett felmérés szerint a Tisza Párt 34, a Fidesz 26 százalékon áll a teljes népességben, a pártot választani tudók között pedig 49–38 az arány.

Török Gábor politológus Facebook-oldalán rendkívül tömören értékelte az új kutatás eredményét, kommentárja pedig arra utal, hogyha az adatok valóban fedik a valóságot, a kormánypártok egyre kevésbé lehetnek nyugodtak. Mint írta:

34-26 a teljes népességben. Ha valóban ez a helyzet, az 4 hónappal a választás előtt már sok, nehezen behozható.

Érdekes adalék, hogy a bejegyzéshez választ csatolt Magyar Péter is, aki egyebek mellett kijelentette, hogy a most megjelent felmérés mellett a Tisza Párt saját belső mérései is a valaha volt legnagyobb előnyt mutatják a Fidesz-KDNP előtt.

Török Gábor posztját itt érheti el: