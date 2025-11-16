Török Gábor furcsa párhuzamot lát a miniszterelnök interjújában

Vasárnapi Facebook bejegyzésében Török Gábor minden kommentár nélkül két idézetet állít szembe Orbán Viktornak az Axel Sprinegtr vezérigazgatójával készített interjújából:

„A trójai faló érvelés nagyon egyszerű gondolkodásra vall, primitív. Ha nincsenek komoly érveid a háborúról folytatott beszélgetésben, mondjuk ennek az embernek más a véleménye, mint az enyém, akkor azt mondom rá, hogy Putyin trójai falova. Ez nagyon primitív” – mondta Orbán Viktor. „Magyart Brüsszelben finanszírozzák és tartják fenn, Brüsszel érdekelt a magyar kormányváltásban, és Magyar Brüsszel bábminiszterelnöke lenne” – jegyezte meg ugyanakkor a miniszterelnök.

Akkor most mi is vall primitív gondolkodásra? – teszi fel a kérdést ezzel kapcsolatban a HVG, utalva a „bábozás”, „trójai falovazás” párhuzamra.