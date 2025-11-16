1p
Közélet Orbán Viktor

Török Gábor furcsa párhuzamot lát a miniszterelnök interjújában

mfor.hu

A politikai elemző két idézetet állított egymással szembe az Orbán Viktor szerinti primitív gondolkodásról.

Vasárnapi Facebook bejegyzésében Török Gábor minden kommentár nélkül két idézetet állít szembe Orbán Viktornak az Axel Sprinegtr vezérigazgatójával készített interjújából:

„A trójai faló érvelés nagyon egyszerű gondolkodásra vall, primitív. Ha nincsenek komoly érveid a háborúról folytatott beszélgetésben, mondjuk ennek az embernek más a véleménye, mint az enyém, akkor azt mondom rá, hogy Putyin trójai falova. Ez nagyon primitív” – mondta Orbán Viktor.

„Magyart Brüsszelben finanszírozzák és tartják fenn, Brüsszel érdekelt a magyar kormányváltásban, és Magyar Brüsszel bábminiszterelnöke lenne” – jegyezte meg ugyanakkor a miniszterelnök.

Akkor most mi is vall primitív gondolkodásra? – teszi fel a kérdést ezzel kapcsolatban a HVG, utalva a „bábozás”, „trójai falovazás” párhuzamra.

