Török Gábor négy okot lát a miniszterelnök poloskázására

„Féregirtás, poloskátlanítás. Jó lenne érteni, miért csinálják és mit várnak tőle” — kérdezi az elemző vasárnapi Facebook posztjában.

Négy fő lehetséges okod lát a dehumanizálás bevetésére.

„Az világos, hogy mikor léphetnek ide:

(1) ha úgy látják, hogy apad a tábor és még mélyebbre kell ásni az árkokat, hogy ezzel megállítsák a dezertálást (»pánik«)

(2) ha úgy érzik, kell valami nagyon erős mondás, hogy arról szóljon a közélet, ne pedig más, számukra sokkal kellemetlenebb témákról (»gumicsont«)

(3) ha úgy gondolják, hogy számukra hasznos, ha a másik tábor fenyegetve érzi magát (»hisztéria«)

(4) ha nem mérik fel jól, hogy egy ilyen megszólalásnak mi lesz a következménye (»hiba«)” — írja.

„Torgyán egyértelműen a negyediket művelte, itt most mind a négy esélyes még” — állapítja meg Török Gábor.

Orbán Viktor és az arctalan tömeg

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök 2025. március 15-ei beszédéből:

„1848. március 15-e mámoros napját a higgadt és bölcs áprilisi törvények követték. Ezek a törvények helyezték védelem alá a március 15-én kivívott szabadságot. Ez most is pontosan így lesz. A mai ünnepi összesereglés után jön a húsvéti nagytakarítás. Átteleltek a poloskák. Felszámoljuk a pénzügyi gépezetet, amely korrupt dollárokból vásárolt meg politikusokat, bírókat, újságírókat, álcivil szervezeteket és politikai aktivistákat. Felszámoljuk az egész árnyékhadsereget. Ők a mi újkori labancaink, a brüsszeli kegyencek, akik hazájuk ellenében, pénzért a birodalom szekerét tolják. Túl régóta vannak itt. Túl sok mindent éltek túl. Túl sok helyről kaptak pénzt. Túl sokszor váltottak már köpönyeget. 1848-ban császármadarak ültek a nyakunkra, most meg Weber-fiókák kárognak a fejünk fölött. Éppen elég volt belőlük. Tavaszi szél vizet áraszt, hadd vigye őket… Rajtuk a skarlátbetű, sorsuk a szégyen és a megvetés. Ha van igazság, márpedig van, akkor a pokolban külön bugyor várja őket. Ismerünk benneteket. Hiába bújtatok új európai pártgúnyába. A gazdáitok ugyanazok. A terveitek ugyanazok. És ne reménykedjetek, a sorsotok is ugyanaz lesz. Legyőzünk bennetek újra. Újra és újra. Mert fényesebb a láncnál a kard.”

Torgyán József 1996-ban elhangzott beszédéből:

„Honfitársaim, magyarok! Álliberális undorító férgek és dögkeselyűk lepték el hazánkat, és amíg a liberális férgek belülről rágják édes hazánk nemes testét, addig a liberális dögkeselyűk kívülről tépik, szaggatják az ezer sebből vérző, Trianonban megcsonkított, Párizsban tovább kurtított szerencsétlen nemzetünket – de mi nem engedjük!”