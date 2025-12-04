1p

Török Gábor szerint a Fidesz nyer áprilisban

mfor.hu

De szoros eredményt jósol.

Július után frissítette választási prognózisát Török Gábor politikai elemző. Török szerint fontos fejlemény volt a Tisza Párt sikeres jelöltállítása. Ez, és a teljes népességben a kutatóintézetek által mért 3-5 százalékos előny szerinte Magyar Péterék esélyeit növeli, azonban hozzáteszi: „ez az előny nem nevezhető behozhatatlannak”.

Majd azzal folytatja, hogy a többi tényező, azaz az erőforrásokban meglévő hatalmas különbség, illetve a kormányoldal hagyományos hatékonysága kampányidőszakban, nem változott.

Összességében tehát 

„szoros választási eredmény várható”,

de a választási rendszer sajátosságai, és a fennálló aszimmetria miatt

„továbbra is valamivel nagyobb annak az esélye, hogy a Fidesz 100-110 mandátumos abszolút többséget szerez. Ugyanakkor nem sokkal esélyteenebb a Tisza hasonlóan szoros győzelme, vagy akár egy koalíciós kényszert eredményező mandátumelosztás sem.”

