Török Gábor szerint a Fidesz nyer áprilisban

Július után frissítette választási prognózisát Török Gábor politikai elemző. Török szerint fontos fejlemény volt a Tisza Párt sikeres jelöltállítása. Ez, és a teljes népességben a kutatóintézetek által mért 3-5 százalékos előny szerinte Magyar Péterék esélyeit növeli, azonban hozzáteszi: „ez az előny nem nevezhető behozhatatlannak”.
Majd azzal folytatja, hogy a többi tényező, azaz az erőforrásokban meglévő hatalmas különbség, illetve a kormányoldal hagyományos hatékonysága kampányidőszakban, nem változott.
Összességében tehát
„szoros választási eredmény várható”,
de a választási rendszer sajátosságai, és a fennálló aszimmetria miatt
„továbbra is valamivel nagyobb annak az esélye, hogy a Fidesz 100-110 mandátumos abszolút többséget szerez. Ugyanakkor nem sokkal esélyteenebb a Tisza hasonlóan szoros győzelme, vagy akár egy koalíciós kényszert eredményező mandátumelosztás sem.”