Török Gábor szerint a Fidesz nyer áprilisban

Július után frissítette választási prognózisát Török Gábor politikai elemző. Török szerint fontos fejlemény volt a Tisza Párt sikeres jelöltállítása. Ez, és a teljes népességben a kutatóintézetek által mért 3-5 százalékos előny szerinte Magyar Péterék esélyeit növeli, azonban hozzáteszi: „ez az előny nem nevezhető behozhatatlannak”.

Majd azzal folytatja, hogy a többi tényező, azaz az erőforrásokban meglévő hatalmas különbség, illetve a kormányoldal hagyományos hatékonysága kampányidőszakban, nem változott.

Összességében tehát

„szoros választási eredmény várható”,

de a választási rendszer sajátosságai, és a fennálló aszimmetria miatt