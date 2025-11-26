Török Gábor szerint kiszorulnak a kispártok a Tisza és a Fidesz mellett

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, a kormánypárt számára az elmúlt időszaknál némileg kedvezőbb közvélemény-kutatást tettek közzé szerdán, a Medián szerint a Tisza 1, a Fidesz 3 százalékpontot erősödött a teljes népességben.

Török Gábor Facebook-oldalán értékelte a legújabb eredményeket, mint írta:

a Fidesz tehát ősszel egyértelműen javított a pozícióján, amit az is jól mutat, hogy a közhangulatban is javulás tapasztalható az intézet adatai szerint – bár a megkérdezettek 60 százaléka (de már nem 70, mint júniusban) még mindig azt válaszolja, hogy „rossz irányba mennek a dolgok”.

A politológus hangsúlyozta, az, hogy a Tisza 38, a Fidesz 33 százalékon áll a teljes népességben, azt jelenti, hogy már alig akad a két nagy párton kívüli választó az országban. Kiemelte:

egyedül a Mi Hazánk látszik még a parlamenti küszöb környékén, a DK változatlanul 2 százalékon áll.

Török Gábor teljes bejegyzését itt tudja megnézni: