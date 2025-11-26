1p
Közélet Fidesz Tisza Párt

Török Gábor szerint kiszorulnak a kispártok a Tisza és a Fidesz mellett

mfor.hu

Posztjában reagált a Medián számaira.

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, a kormánypárt számára az elmúlt időszaknál némileg kedvezőbb közvélemény-kutatást tettek közzé szerdán, a Medián szerint a Tisza 1, a Fidesz 3 százalékpontot erősödött a teljes népességben.

Török Gábor Facebook-oldalán értékelte a legújabb eredményeket, mint írta:

a Fidesz tehát ősszel egyértelműen javított a pozícióján, amit az is jól mutat, hogy a közhangulatban is javulás tapasztalható az intézet adatai szerint – bár a megkérdezettek 60 százaléka (de már nem 70, mint júniusban) még mindig azt válaszolja, hogy „rossz irányba mennek a dolgok”.

A politológus hangsúlyozta, az, hogy a Tisza 38, a Fidesz 33 százalékon áll a teljes népességben, azt jelenti, hogy már alig akad a két nagy párton kívüli választó az országban. Kiemelte:

egyedül a Mi Hazánk látszik még a parlamenti küszöb környékén, a DK változatlanul 2 százalékon áll.

Török Gábor teljes bejegyzését itt tudja megnézni:

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Kósa Lajos most tényleg meglepetést okozott

Kósa Lajos most tényleg meglepetést okozott

Nem ő lesz a kormánypártok jelöltje Debrecenben.

Valamit be akar jelenteni a kormány?  Ebből bizony Kormányinfó lesz

Valamit be akar jelenteni a kormány?  Ebből bizony Kormányinfó lesz

Csütörtökön a szokott időben tartják.

Rogán Antal államtitkára szerint semmibe sem került az adófizetőknek a fideszes megmondóemberek washingtoni útja

Rogán Antal államtitkára szerint semmibe sem került az adófizetőknek a fideszes megmondóemberek washingtoni útja

Megérkezett a kormányzati válasz.

Látványosan nőtt az ország jövőjét derűlátón értékelők és a kormány maradását kívánók aránya

Látványosan nőtt az ország jövőjét derűlátón értékelők, és a kormány maradását kívánók aránya

A Medián novemberi pártpreferencia-mérése szerint ebből a Fidesz profitálni is tudott miközben a Tisza továbbra is hibahatáron túl vezet a pártok versenyében.

Nem lesz főpolgármester-helyettes – a Fidesz bojkottálta a szavazást

Nem lesz főpolgármester-helyettes – a Fidesz bojkottálta a szavazást

A főváros közgyűlése nem fogadta el a főpolgármester jelöltjét, Tüttő Kata szocialista politikust.

Erről tárgyalnak: a minimálbér legyen bruttó 320-323 ezer

Erről tárgyalnak: a minimálbér legyen bruttó 320-323 ezer

A kormány, a munkaadók és a munkavállalók képviselői csütörtökön tárgyalnak a jövő évi számokról.

Orbán Viktor a volánnál – de vezethet-e a miniszterelnök?

Kedden több képet és videót posztolt közösségi oldalán Orbán Viktor vidéki útjáról, még mielőtt konvojának egyik gépjárműve balesetett szenvedett volna. Az egyik fotón épp a volánnál ül. De vajon vezethet-e – főleg hivatalos úton – autót egy miniszterelnök?

Vezet a Tisza, de egyre jobban felzárkózik a Fidesz

Vezet a Tisza, de egyre jobban felzárkózik a Fidesz

A Tisza továbbra is vezet, de míg tábora nem nőtt az elmúlt négy hónapban, a Fidesz 9 százalékponttal növelte biztos szavazóinak körét a nyár óta – állapítja meg a Minerva Intézet legújabb kutatása.

A fideszes képviselő feljelenti Magyar Pétert – nem elég neki az MNB vizsgálat

A fideszes képviselő feljelenti Magyar Pétert – nem elég neki az MNB-vizsgálat

Budai Gyula közösségi oldalán jelentette be, hogy a Központi Nyomozó Főügyészségen (KNYF) tett feljelentést Magyar Péter ellen, miután a Magyar Nemzeti Bank lezárta piacfelügyeleti vizsgálatát bennfentes kereskedelem gyanúja miatt.

Balesetet szenvedett Orbán Viktor konvoja

Balesetet szenvedett Orbán Viktor konvoja

A kormányfő zalaegerszegi programja közben csúszott meg egy autó.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei


Teljes lett az NFC-érintésmentes fizetési paletta.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168