Törökország nem engedte be Karácsony Gergelyéket isztambuli kollégájához

A török rezsim megakadályozta, hogy meglátogassuk börtönében Ekrem İmamoğlut, az Erdogan-rezsim által bebörtönzött isztambuli főpolgármestert – írja Facebook-oldalán Karácsony Gergely.

A főpolgármester közlése szerint Barcelona, Zágráb, Szófia, Athén, Temesvár és Utrecht polgármestereivel együtt érkeztek Isztambulba, hogy támogatásukról, szolidaritásukról biztosítsák İmamoğlu főpolgármestert, a szabad választások ügyét, Isztambul és Törökország polgárait.

Karácsony szerint Ekrem İmamoğlu a szeretet, a tisztelet és az alázat embere, egy olyan korban, amikor a politika mindinkább a gyűlöletről, a sértegetésről és a gőgről szól.

Minden nemzetnek joga van ahhoz, hogy vezetőit külső befolyástól mentesen válassza meg, de minden nemzetnek joga van mások szolidaritásához is, amikor vezetői visszaélnek hatalmukkal, és megfosztják őket a szabad választásoktól – írta. Mint kifejtette: Tudjuk, hogy az orbáni és erdogani rezsim egymást másolja, volt alkalmam megtapasztalni ezt az elmúlt hetekben. De a magyar történelemből azt is tudjuk, hogy az a hatalom, amelyik megpróbálja eltüntetni a politikai ellenfeleit és a vele egyet nem értőket, az valójában retteg. Majd hozzátette: Végük pedig akkor lesz, ha az emberek megtapasztalják, hogy a szolgaság, az elnyomás nem szükségszerű és nem megdönthetetlen: ha a városainkban bebizonyítjuk, hogy van élet az autokrácián kívül, és ez az élet szabadabb is, boldogabb is, akkor előbb-utóbb az erdogani és az orbáni rezsimek hazugságai is megdőlnek.

Ekrem İmamoğlut, Isztambul főpolgármesterét, Erdogan török elnök legesélyesebb ellenzéki kihívóját március 19-én tartóztatták le. Letartóztatása közvetlenül az ellenzéki Köztársasági Néppárt (CHP) elnökjelölt-választásakor történt. İmamoğlu főpolgármester 2019-es választási győzelme óta, amellyel véget vetett Erdoğan isztambuli hegemóniájának, több mint 90 vizsgálat célpontjává vált.