Törvényes Terézváros Airbnb-rendelete a Kúria szerint

„Győztünk a Kúrián” – írja Soproni Tamás terézvárosi polgármester keddi Facebook bejegyzésében.

„A Kúria ma kimondta: Terézváros Airbnb-rendelete nem törvényellenes. A bíróság a Kormányhivatal indítványát elutasította, vagyis a rövid távú lakáskiadás tilalma jogszerű, a rendelet 2026. január 1-jén hatályba léphet.

A Kúria a rendeletnek az Alaptörvénnyel való összhangját is vizsgálta, és megállapította, hogy a lakók nyugalmának védelme érdekében arányos a beavatkozás, nem csorbítjuk Alaptörvénybe ütközően a vállalkozás szabadságát” – írta.

Terézváros továbbra is az itt élők érdekeit tartja szem előtt – zárta sorait Soproni.

A terézvárosi képviselő-testület egy éve szentesítette az Airbnb-tiltást, amiről a Fidesz-KDNP nem szavazott, a kutyapártos képviselő pedig nemmel szavazott. Nyáron a fideszes Sára Boton főispán a vállalkozás szabadságának jogára hivatkozva akarta lecsavarni a terézvárosi Airbnb-tiltást – teszi hozzá a 444.