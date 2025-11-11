1p

Törvényes Terézváros Airbnb-rendelete a Kúria szerint

mfor.hu

A rövid távú lakáskiadás tilalma jogszerű, a rendelet 2026. január 1-jén hatályba léphet – foglalta össze Soproni Tamás.

„Győztünk a Kúrián” – írja Soproni Tamás terézvárosi polgármester keddi Facebook bejegyzésében.

„A Kúria ma kimondta: Terézváros Airbnb-rendelete nem törvényellenes. A bíróság a Kormányhivatal indítványát elutasította, vagyis a rövid távú lakáskiadás tilalma jogszerű, a rendelet 2026. január 1-jén hatályba léphet.

A Kúria a rendeletnek az Alaptörvénnyel való összhangját is vizsgálta, és megállapította, hogy a lakók nyugalmának védelme érdekében arányos a beavatkozás, nem csorbítjuk Alaptörvénybe ütközően a vállalkozás szabadságát” – írta.

Terézváros továbbra is az itt élők érdekeit tartja szem előtt – zárta sorait Soproni.

A terézvárosi képviselő-testület egy éve szentesítette az Airbnb-tiltást, amiről a Fidesz-KDNP nem szavazott, a kutyapártos képviselő pedig nemmel szavazott. Nyáron a fideszes Sára Boton főispán a vállalkozás szabadságának jogára hivatkozva akarta lecsavarni a terézvárosi Airbnb-tiltást – teszi hozzá a 444.

Orbán Viktor: sose tekintsék véglegesnek, hogy nincs elnöki hatalmi rendszerünk

A miniszterelnök az ATV vendége volt, közel 15 év kihagyással.

Váratlan helyen tűnik fel Orbán Viktor

„Tabuk nélkül” fog válaszolni?

Válaszolt Orbán Viktor miniszterelnök Pintér Bence győri polgármester felkérésére, amely szerint november 15-ére nyilvános vitára hívta Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét és a hivatalban lévő kormányfőt.

Horváth Alexander nyert a VIII. kerületben

Horváth Alexander nyert a VIII. kerületben

„Washingtonban nem Magyarország győzött" – felszisszent egy ellenzéki pártvezér

Dobrev Klára azzal kapcsolatban foglalt állást, hogy Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök megállapodott a Magyarországot megillető szankciós mentességekről energiaellátás terén.

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast

Interjú a CMC Déli Klinika orvos igazgatójával.

