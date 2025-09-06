Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Törvényt sérthettek fideszes képviselők, Karácsony Gergely lépett

A főpolgármester több fővárosi képviselő ellen is összeférhetetlenségi eljárást indított.

Több fideszes fővárosi képviselő és külső bizottsági tag ellen is összeférhetetlenségi eljárást kezdeményezett Karácsony Gergely főpolgármester – számolt be írta a Magyar Hang. Az indoklás szerint a szóban forgó személyek megsértették az önkormányzatokról szóló törvényt, ami kimondja, a Fővárosi Önkormányzat képviselője nem dolgozhat az Országgyűlés Hivatalának is.

A lap szerint többek között Gál Józsefről (Podmaniczky Mozgalom), Gulyás Gergely Kristófról (Fidesz), Radics Béláról (Fidesz) és Szepesfalvy Annáról (Fidesz) van szó, de érdekes módon Szentkirályi Alexandrát nem nevesítették, noha ő Kocsis Máténak, a nagyobbik kormánypárt parlamenti frakcióvezetőjének ad tanácsokat havi bruttó több mint 1,7 millió forintért.

Az is összeférhetetlenségi ok a főpolgármester szerint, hogy több képviselő, illetve bizottsági tag egyben Budapest Főváros Kormányhivatalának (BFKH) is dolgozik. Ilyen Lehoczki Ádám fideszes képviselő, valamint a külsős bizottsági tagok közül a kormánypártoktól Balog Géza és Garaczi Lilla is.

Az összeférhetetlenségi eljárást majd az MKKP frakciójában ülő Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester által elnökölt Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságnak kell kivizsgálnia – írja a Magyar Hang.

Hatvanpuszta: az emberek közel fele törvénysértőnek tartja a birtok mögött álló vagyonszerzést

Hatvanpuszta: az emberek közel fele törvénysértőnek tartja a birtok mögött álló vagyonszerzést

A nyár utolsó heteiben ismét reflektorfénybe került Hatvanpuszta kérdése és ennek apropóján az Europion gyorsfelmérést végzett az ügy lakossági megítéléséről országos reprezentatív mintán.

Sokan hagyták el a Fideszt tavaly június óta, de van visszaszivárgás is

Sokan hagyták el a Fideszt tavaly június óta, de van visszaszivárgás is

A 21 Kutatóközpont felmérése szerint a 2024. júniusi EP-választáson a nagyobbik kormánypártra szavazóknak a 83 százaléka ikszelne most is ugyanoda.

Washingtoni sugallatra alakítaná át az adórendszert a Tisza Párt?

Washingtoni sugallatra alakítaná át az adórendszert a Tisza Párt?

A Nemzetgazdasági Minisztérium a Nemzetközi Valutalapot (IMF) sejti a háttérben.

Most akkor kinek is kéne felvágnia az ereit?

Most akkor kinek is kéne felvágnia az ereit?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy az Állami Szánvevőszék (ÁSZ) elnöke, Windisch László sérelmezi, hogy miért fanyalognak bizonyos sajtótermékek egyes mutatókon, hiszen a gazdaság nem pusztán számokból áll, azt érzelmek és hangulatok mozgatják. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Kásler Miklós

76 évesen elhunyt Kásler Miklós

Életének 76. évében meghalt Kásler Miklós Széchenyi-díjas egyetemi tanár.

Tíz százalékpontos előnyben a Tisza a Fidesz előtt

Tíz százalékpontos előnyben a Tisza a Fidesz előtt

A Závecz friss közvélemény-kutatása szerint mindkét nagy párt tudta növelni a szavazótáborát a nyáron, de a Tisza egyértelműen, 10 százalékkal vezet a Fidesz előtt – írja a Hvg.hu.

Az irány már látszik, az út még nem – így készül átvenni a kormányt a Tisza

Az irány már látszik, az út még nem – így készül átvenni a kormányt a Tisza

Egymillió forintos minimálbér, kata-reform és a férfiak is nyugdíjba mehetnek 40 év munka után – többek között ezt ígéri a Tisza Párt megválasztása esetére. Az eszközök azonban nem minden ígéretnél látszódnak, például arra sem mutattak be kész tervet, hogyan hoznának haza több mint 4100 milliárd forint uniós forrást négy hónap alatt. Utánanéztünk, hogyan fejlődött Magyar Péter pártjának választási programja másfél év alatt.

Budapesti látogatása alatt a magyar titkosszolgálatnál is járhatott Orbán Viktor vendége

Hivatalosan gazdasági kérdésekről jött tárgyalni Csen Ven-Csing titkosszolgálati tiszt. 

Közeledik az RTL a NER-hez? Magyar Péter elárulta, mit gondol

Közeledik az RTL a NER-hez? Magyar Péter elárulta, mit gondol

A Tisza Párt elnöke szerint nem minden tökéletes a csatornánál.

Már megint az Orbán-kormány orrára koppinthatnak Brüsszelben

Már megint az Orbán-kormány orrára koppinthatnak Brüsszelben

Kötelesek elismerni a tagállamok a megélt nemi identitást.

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában

Kamatmentes kölcsön jelenthet megoldást.

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha


Interjú az MBH Bank ügyvezető igazgatójával.

