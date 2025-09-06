Törvényt sérthettek fideszes képviselők, Karácsony Gergely lépett

Több fideszes fővárosi képviselő és külső bizottsági tag ellen is összeférhetetlenségi eljárást kezdeményezett Karácsony Gergely főpolgármester – számolt be írta a Magyar Hang. Az indoklás szerint a szóban forgó személyek megsértették az önkormányzatokról szóló törvényt, ami kimondja, a Fővárosi Önkormányzat képviselője nem dolgozhat az Országgyűlés Hivatalának is.

A lap szerint többek között Gál Józsefről (Podmaniczky Mozgalom), Gulyás Gergely Kristófról (Fidesz), Radics Béláról (Fidesz) és Szepesfalvy Annáról (Fidesz) van szó, de érdekes módon Szentkirályi Alexandrát nem nevesítették, noha ő Kocsis Máténak, a nagyobbik kormánypárt parlamenti frakcióvezetőjének ad tanácsokat havi bruttó több mint 1,7 millió forintért.

Az is összeférhetetlenségi ok a főpolgármester szerint, hogy több képviselő, illetve bizottsági tag egyben Budapest Főváros Kormányhivatalának (BFKH) is dolgozik. Ilyen Lehoczki Ádám fideszes képviselő, valamint a külsős bizottsági tagok közül a kormánypártoktól Balog Géza és Garaczi Lilla is.

Az összeférhetetlenségi eljárást majd az MKKP frakciójában ülő Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester által elnökölt Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságnak kell kivizsgálnia – írja a Magyar Hang.