Totális győzelem: még egy körzetet behúzott a Tisza

A Tisza Párt jelöltje, Cseh Tamás nyerte a választást Tolna megye 3-as számú, Paks központú választókerületében, miután az átjelentkezők és a külképviseleti szavazók voksait is megszámolták pénteken, írta az MTI.

Ez azt jelenti, hogy az ellenzéki párrt fordítani tudott ebben a választókerületben a múlt vasárnap közölt eredményekhez képest. Akkor Süli 138 szavazattal vezetett Cseh előtt, viszont 2037 átjelentkező és külképviseleteken szavazó szerepelt a névjegyzékben, akik döntő többsége a tiszás jelöltre voksolt.

A Nemzeti Választási iroda (NVI) adatai szerint teljes feldolgozottságnál Cseh Tamás 47,42 százalékkal, (20 880 szavazat) nyert, míg Süli a voksok 45,39 százalékát (19 987) szerezte meg.

Az NVI szerint a Tiszának 138 képviselője lesz az új parlamentben, a Fidesz-KDNP-nek 55, a Mi Hazánknak 6.