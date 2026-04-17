Mi jön az Orbán-korszak után?
Mit tud tenni a gazdasággal a Magyar-kormány?

Online Klasszis Klub élőben Pogátsa Zoltánnal!

Vegyen részt és kérdezze Ön is az ismert közgazdászt, szociológust!

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt! >>

Közélet Tisza Párt Választás 2026

Totális győzelem: még egy körzetet behúzott a Tisza

mfor.hu

Fordított Tolna megyében az az ellenzéki párt.   

A Tisza Párt jelöltje, Cseh Tamás nyerte a választást Tolna megye 3-as számú, Paks központú választókerületében, miután az átjelentkezők és a külképviseleti szavazók voksait is megszámolták pénteken, írta az MTI.

Ez azt jelenti, hogy az ellenzéki párrt fordítani tudott ebben a választókerületben a múlt vasárnap közölt eredményekhez képest. Akkor Süli 138 szavazattal vezetett Cseh előtt, viszont 2037 átjelentkező és külképviseleteken szavazó szerepelt a névjegyzékben, akik döntő többsége a tiszás jelöltre voksolt.

A Nemzeti Választási iroda (NVI) adatai szerint teljes feldolgozottságnál Cseh Tamás 47,42 százalékkal, (20 880 szavazat) nyert, míg Süli a voksok 45,39 százalékát (19 987) szerezte meg.

Az NVI szerint a Tiszának 138 képviselője lesz az új parlamentben, a Fidesz-KDNP-nek 55, a Mi Hazánknak 6.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Hivatalos: Nagy Márton visszavonul a politikától

Hivatalos: Nagy Márton visszavonul a politikától

Magyar Péter: Dübörög a nagyüzemi iratmegsemmisítés!

Magyar Péter: Dübörög a nagyüzemi iratmegsemmisítés!

Ki lesz Kövér László utódja?

Ki lesz Kövér László utódja?

Magyar Péter Hernádi Zsolttal egyeztet

Magyar Péter Hernádi Zsolttal egyeztet

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG