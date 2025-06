Totális pénzmegvonással büntetnék Magyarországot az osztrák Zöldek

A betiltott Budapest Pride felvonulás előtt az osztrák Zöldek a Magyarországnak járó uniós kifizetések teljes leállítását követelték. Szerintük a queer emberek jogainak korlátozásának pénzügyi következményekkel kell járnia – és tiltakozást kell kiváltania, derül ki a Kronen Zeitung cikkéből.

„A magyar kormány homofób politikája nem nézetkülönbség kérdése” – jelentette ki Meri Disoski, a Zöldek európai ügyekért felelős szóvivője szerdán újságírók előtt Bécsben. „Ez alapjogok megsértése. Amíg Magyarország alapvető emberi jogokat tipor el, addig egyetlen cent sem áramolhat Brüsszelből Magyarországra.”

A politikus emlékeztetett arra, hogy „aki gyengíteni akarja a demokráciát, az szinte mindig a kisebbségekkel kezdi”. Mint mondta, ez olyan embereket érint, mint ő maga vagy David Stögmüller, a párt LMBTIQ-ügyekért felelős szóvivője. „Elképzelem, hogyan éreztem volna magam ebben a légkörben az első Pride-omon. Kézen akartam fogni a barátnőmet, és azt mondja az országom kormánya: nem akarlak látni titeket, bújjatok el, a szerelmetek zavar minket” – fogalmazott Disoski.

„Az első Pride egy felkelés volt” – utalva az 1969-es New York-i Stonewall-zavargásokra, amelyeket az LMBTIQ-mozgalom kezdetének tekintenek. „A mostani elnyomások fényében ez a mottó idén még inkább érvényes” – tette hozzá.

A sajtótájékoztatón Disoski és Stögmüller arról is beszéltek, hogy Ausztriában is hasonló irányba haladhatott volna a politika egy FPÖ-s kancellár esetén. Stögmüller elmondta: a parlament épülete a Pride hónapban „szó szerint sötétben maradt”, mivel a Nemzeti Tanács elnöke, Walter Rosenkranz (FPÖ) a többi négy párt akaratával szemben elutasította a szivárványszínű kivilágítást. Hozzátette: Rosenkranz nem a parlamenti többség akaratát követte, hanem „pártkatonaként” viselkedett, és első vendégként Orbán Viktor magyar miniszterelnököt fogadta a parlamentben.

Csütörtökön Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke arra szólította fel a magyar hatóságokat, hogy engedélyezzék a Budapest Pride megrendezését. A közösségi médiában közzétett üzenetében hangsúlyozta: a rendezvény szervezőit és résztvevőit nem szabad büntetőjogi vagy közigazgatási szankciókkal megfélemlíteni. A poszt végén a magyar és külföldi LMBTQ+ közösségekhez fordult azzal az üzenettel: „Mindig a szövetségesetek leszek.”

I call on the Hungarian authorities to allow the Budapest Pride to go ahead.



Without fear of any criminal or administrative sanctions against the organisers or participants.



To the LGBTIQ+ community in Hungary and beyond:



I will always be your ally. pic.twitter.com/Wz0GBFRz8C