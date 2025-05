Tovább bonyolódik az ügy, amelyben az MNB Magyar Pétert bennfentes kereskedéssel gyanúsítja

Magyar Péterrel együtt hét ember érintett abban a piacfelügyeleti eljárásban, amelyet az Opus-részvényekkel kapcsolatos bennfentes kereskedelem gyanúja miatt folytat a Magyar Nemzeti Bank (MNB), egyiküket nemrég már meg is büntették 40 millió forintra – értesült a Telex. Az ügyben a Központi Nyomozó Főügyészség is eljárást folytat, de bővebb tájékoztatást nem adhattak.

A lap információi szerint a bennfentes kereskedés gyanúja miatt az MNB célkeresztjébe került személyek egyike egy pécsi ügyvéd, aki a vizsgálat szerint kapcsolatban állt a Mészáros Lőrinc tőzsdei cégének, az Opusnak az egyik vezetőjével, utóbbi szintén a vizsgálatban érintettek egyike.

Arra, hogy Magyar bennfentes kereskedést folytatott, először a volt barátnője, Vogel Evelin utalt. Egy kiszivárgott hangfelvételen Vogel azt állította, a Tisza Párt elnöke azt mondta neki, van 90 millió forintnyi részvénye, amit úgy szerzett, hogy voltak tőzsdei információi, amelyeket „nem kellett volna tudnia”. Mindez úgy került szóba, hogy Vogel 30 millió forintot követelt Magyaréktól, és azt állította, hogy a Tisza vezére korábban ezeknek a részvényeknek az eladását lebegtette, amiből kifizetné a pénzt, de ez nem történt meg.

Magyar Péter szerint politikailag motivált eljárás zajlik ellene

Fotó: Facebook

Ezt követően került nyilvánosságra, hogy az MNB több emberrel szemben is piacfelügyeleti vizsgálatot indított, mert felmerült a gyanú, hogy 2023. július 21-én úgy adtak-vettek Opus-részvényeket, hogy tudták, az Opus aznap be fog jelenteni egy részvény-visszavásárlási programot, ami jelentősen befolyásolja majd az árfolyamot, és ezen nagyon sok pénzt kerestek. Az MNB részleteket nem osztott meg, de erős utalásokat tett arra, hogy Magyar is érintett az ügyben – írja a Telex.

Magyar szerint politikailag motivált eljárás zajlik ellene, részvényei voltak és vannak, de valójában sosem jutott bennfentes információkhoz, így nem is használhatott fel ilyeneket, nem követett el bűncselekményt. A jegybank azon állítására, miszerint a Tisza Párt elnöke „verbális erőszakot” követett el, amikor szerintük a politikus ingerülten kérte számon az MNB munkatársát, hogy piacfelügyeleti eljárást vele szemben indult bennfentes kereskedelem gyanúja miatt, Magyar akként reagált, hogy miután felhívta az MNB munkatársát, azt kérte az ügyintézőtől, adja át a feletteseinek, nem fogadja el, hogy Orbán Viktor megrendelésére akarják lejáratni a legnagyobb ellenzéki párt vezetőjét.