Tovább csökkent a Fidesz-KDNP támogatottsága

A teljes népesség körében 58 százalékos támogatottsága van a Tisza Pártnak, a Fidesz 1 százalékpont visszaesés után 20 százalékon áll. A pártválasztók körében a Tiszára 68 százalék szavazna, a Fidesz-KDNP itt is 1 százalékponttal esett vissza, 24 százalékos a támogatottsága. A biztos szavazó pártválasztók körében egy százalékpontot erősödött a Tisza, 69 százalékra, a Fidesz e mérési szinten is egy százalékpontnyi támogatót veszített, 23 százalék szavazna a

pártra.

A Tisza Párt megítélését a Republikon szerint sem az alaptörvény-módosítás, sem a köztársasági elnök személye körüli vita hatására nem változott. A Fidesz jelenlegi, jogállamiság végét kihirdető kampánya és a frakcióvezető-váltás, valamint Orbán Viktor tusványosi beszéde nem segített a korábbi kormánypártoknak lábra állni.

A Mi Hazánk, a Kutyapárt és a DK támogatottsága nem változott júliusban, a harmadik parlamenti párt továbbra is a parlamenti küszöb körül mozog, 5, illetve 6 százalékon áll mérési szinttől függően; a mikropártok pedig maradtak 1 százalékon.

A választási hajlandóság kis mértékben tovább csökkent, ahogyan a kormányváltó lakosság lassan levedli a forradalmi hangulatot – írja a Republikon.