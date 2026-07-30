2p

Mi vár a magyar befektetőkre ősszel?

Mit jelentenek az adózási és szabályozási változások a befektetők számára?
Merre tart az állampapírpiac?
Hogyan érdemes gondolkodni a hosszú távú megtakarításokról és az ingatlanbefektetésekről?

Klasszis Befektetői Klub
2026. szeptember 24., Budapest

Foglalja le helyét most >>

Közélet Fidesz Közvélemény-kutatás Tisza Párt

Tovább csökkent a Fidesz-KDNP támogatottsága

mfor.hu

20 százalékra csökkent a Fidesz-KDNP támogatottsága, a Tisza Pártnak pedig 58 százalékos a tábora a teljes népességre vetítve. A Republikon friss elemzéséből az is kiderül, hogy a biztos szavazó pártválasztók körében még nagyobb a különbség.

A teljes népesség körében 58 százalékos támogatottsága van a Tisza Pártnak, a Fidesz 1 százalékpont visszaesés után 20 százalékon áll. A pártválasztók körében a Tiszára 68 százalék szavazna, a Fidesz-KDNP itt is 1 százalékponttal esett vissza, 24 százalékos a támogatottsága. A biztos szavazó pártválasztók körében egy százalékpontot erősödött a Tisza, 69 százalékra, a Fidesz e mérési szinten is egy százalékpontnyi támogatót veszített, 23 százalék szavazna a
pártra.

A Tisza Párt megítélését a Republikon szerint sem az alaptörvény-módosítás, sem a köztársasági elnök személye körüli vita hatására nem változott. A Fidesz jelenlegi, jogállamiság végét kihirdető kampánya és a frakcióvezető-váltás, valamint Orbán Viktor tusványosi beszéde nem segített a korábbi kormánypártoknak lábra állni. 

A Mi Hazánk, a Kutyapárt és a DK támogatottsága nem változott júliusban, a harmadik parlamenti párt továbbra is a parlamenti küszöb körül mozog, 5, illetve 6 százalékon áll mérési szinttől függően; a mikropártok pedig maradtak 1 százalékon.

A választási hajlandóság kis mértékben tovább csökkent, ahogyan a kormányváltó lakosság lassan levedli a forradalmi hangulatot – írja a Republikon.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Hat-hét parlamenti képviselőt is lecserélhet a Fidesz-frakció

Hat-hét parlamenti képviselőt is lecserélhet a Fidesz-frakció

Azoktól válnának meg, akik 2030-ban már nem indulhatnak a tisztségért az új szabály szerint.

Ennyiért használta a külföldi repterek VIP-váróit Szijjártó Péter és delegációja

Ennyiért használta a külföldi repterek VIP-váróit Szijjártó Péter és delegációja

Összesen több mint 51 millió forintot költöttek, a legtöbbet egy oroszországi úton.

Új felmérés: a Fidesz szavazóinak többsége nem hisz Orbán Viktor jóslatának?

Új felmérés: a Fidesz szavazóinak többsége nem hisz Orbán Viktor jóslatának?

Tusványos után kérdezték a magyarokat.

Nem lesz ok örömre a benzinkutakon – ez vár az autósokra

Nem lesz ok örömre a benzinkutakon – ez vár az autósokra

Felemás lehet a csütörtöki kép.

Javasolták egy tiszás képviselő mentelmi jogának felfüggesztését

Javasolták egy tiszás képviselő mentelmi jogának felfüggesztését

Erre tett javaslatot a mentelmi bizottság.

Ki jelenti a legnagyobb veszélyt Magyar Péterre? Megnevezték

Ki jelenti a legnagyobb veszélyt Magyar Péterre? Megnevezték

Nagy a teher rajta.

Eddig lehet pályázni a Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára

Eddig lehet pályázni a Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára

Szeptember előtt megválaszthatják a tisztviselőket.

Ruff Bálint levelet írt, jöhet az újabb rendkívüli parlamenti ülés

Ruff Bálint levelet írt, jöhet az újabb rendkívüli parlamenti ülés

Az oktatásról és az egészségügyről lenne szó.

Magyar Péter elárulta: fontos áfacsökkentésről döntenek

Magyar Péter elárulta: fontos áfacsökkentésről döntenek

Szerdán eldől a tűzifa áfájának sorsa.

Nem akárkit fogadott személyesen Forsthoffer Ágnes

Nem akárkit fogadott személyesen Forsthoffer Ágnes

Még fotó is készült a találkozóról.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG