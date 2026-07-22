Tovább dagad az NKA-botrány: újabb személyt vettek őrizetbe

Egy újabb személyt őrizetbe vett és gyanúsítottként hallgatott ki a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség az NKA-botrány ügyében – értesült a Telex a Bács-Kiskun Megyei Főügyészségtől. Az ügyészség indítványozta az őrizetbe vett személy letartóztatását, arról csütörtökön dönt a Kecskeméti Járásbíróság.

„Az ügyben őrizetbe vétele mellett újabb gyanúsított kihallgatására került sor különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt. A gyanúsított letartóztatását az ügyészség a mai napon indítványozta” – írta az ügyészség, amely különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást.

A Fidesz-frakció az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: „Tegnap hajnalban egy újabb volt kormánytisztviselőt, a Fidesz-frakció munkatársát vittek el otthonából.”

Kapcsolódó cikk Kiderültek a részletek, az NKA-botrány miatt jelentek meg a nyomozók a Fidesz szerverközpontjában Hat gyanúsítottat letartóztattak 30 napra.

Orbán Viktor szerdán délelőtt a Fidesz Lendvay utcai székháza előtti sajtótájékoztatóján koncepciós eljárásnak minősítette azt, hogy kedden nyomozók jelentek meg a Fidesz szervereit biztosító központban, és szervereket foglaltak le az NKA-ügyhöz kapcsolódóan.

A gyanú szerint az NKA döntéshozó testülete 2024 decemberétől a törvényeket és szabályokat durván megszegve 1079 db, mindösszesen 17 milliárd forintot meghaladó összegű támogatásról döntött.