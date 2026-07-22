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Tovább dagad az NKA-botrány: újabb személyt vettek őrizetbe

mfor.hu

Már több gyanúsítottja van a milliárdos botránynak.

Egy újabb személyt őrizetbe vett és gyanúsítottként hallgatott ki a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség az NKA-botrány ügyében – értesült a Telex a Bács-Kiskun Megyei Főügyészségtől. Az ügyészség indítványozta az őrizetbe vett személy letartóztatását, arról csütörtökön dönt a Kecskeméti Járásbíróság.

„Az ügyben őrizetbe vétele mellett újabb gyanúsított kihallgatására került sor különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt. A gyanúsított letartóztatását az ügyészség a mai napon indítványozta” – írta az ügyészség, amely különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást.

A Fidesz-frakció az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: „Tegnap hajnalban egy újabb volt kormánytisztviselőt, a Fidesz-frakció munkatársát vittek el otthonából.”

Orbán Viktor szerdán délelőtt a Fidesz Lendvay utcai székháza előtti sajtótájékoztatóján koncepciós eljárásnak minősítette azt, hogy kedden nyomozók jelentek meg a Fidesz szervereit biztosító központban, és szervereket foglaltak le az NKA-ügyhöz kapcsolódóan. 

A gyanú szerint az NKA döntéshozó testülete 2024 decemberétől a törvényeket és szabályokat durván megszegve 1079 db, mindösszesen 17 milliárd forintot meghaladó összegű támogatásról döntött.

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