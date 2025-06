Tovább égetik a pénzt: buktak, de százmilliókat fizettek ki a vadászati kiállítást szervező cég dolgozóinak

Mínusz 51,4 millió forintos adózott eredménnyel zárta 2024-et az állami tulajdonú Egy a Természettel Nonprofit Kft., amelyet eredetileg a 2021-es vadászati kiállítás szervezésére hoztak létre. A friss beszámoló szerint a cég 2024 végén 13 alkalmazottal működött, néggyel kevesebbel, mint egy évvel korábban. Személyi jellegű ráfordításokra így is 355 millió forintot költöttek.

A 2024-es veszteség ugyan jelentős, de az előző évi mínusz 794,9 millió forinthoz képest nagymértékű javulást jelent.

Az indoklás szerint „a tárgyévi veszteség az előző évhez képest jelentősen csökkent, (...) melynek indoka, hogy a társaság a 2024. évi működéséhez a saját bevételen túl jelentős támogatást, 495 millió forintot kapott”.

A veszteség elszámolását az eredménytartalék terhére rendelte el a tulajdonosi jogokat gyakorló, Rogán Antal vezetése alatt álló Miniszterelnöki Kabinetiroda, és egyben a jegyzett tőkét is a törvényi minimumra, 3 millió forintra szállították le.

Az év végén már csak egyetlen film szerepelt készletként a társaságnál, amelyet a 2025-ös Fekete István-emlékévhez kívánnak felhasználni. A többi, korábban legyártott anyag – filmek, könyvek, újságpéldányok – értékét csökkenteni kellett, mert „piaci igény tartósan nem mutatkozott” irántuk. A VR-berendezéseket kivezették a könyvekből, vagyis számviteli nyilvántartásuk megszűnt, mivel a társaság már nem használja ezeket, és piaci értékük sincs. Talán nem meglepő, de a cég a beszámolóban jelezte:

„A 2025. évi folyamatos működéshez – a megnövekedett saját bevételeken túl – további költségvetési támogatás szükséges.”

Nem lett anyagi siker...

Fotó: One with the Nature

A társaságot még 2019-ben hozta létre a kormány, külön kormánybiztost is kinevezve a világkiállítás előkészítésére. A rendezvény után azonban a cég megmaradt, tavaly az Rtl.hu írta meg, hogy fő feladatai közé az örökségként fennmaradt eszközök (preparátumok, műalkotások) megőrzése, kiadványok szerkesztése és terjesztése került. 2023-ban például 355 millió forint ment el bérekre és egyéb juttatásokra, valamint kiadtak egy Széchenyi Zsigmondról szóló könyvet és egy fényképalbumot Ferenc pápa magyarországi látogatásáról. Ugyanebben az évben a Nimród kiadásához 541 millió forint szolgáltatást vettek igénybe, miközben hirdetési bevételből csupán 48 millió forintot, eladásból és tartalom-előállításból 289 millió forintot szereztek.

A kiállításra gyártott eszközökre már akkor sem volt piaci kereslet, a cég ennek ellenére újabb szerződést kötött: 2024 februárjában Balásy Gyula érdekeltségei, a New Land Media és a Lounge Design nettó 250 millió forintos keretszerződést kaptak gyártási és rendezvényszervezési feladatokra. A közbeszerzési dokumentumból nem derült ki, pontosan mire. A Kabinetiroda utólagos közleménye szerint a cél a „világkiállítás hagyatékának fenntartása” volt.

A 24.hu írta meg, hogy a vadászok nagy része nincs tisztában azzal: a Nimród Vadászújság „ingyenesnek” tűnik, de évente 800–1000 millió forintba kerül, melynek felét közpénzből fedezik. A 2023-as kamarai támogatás 350 millió forint volt, ami a lap „eladásából” származó bevételt 20 millióról 290 millióra emelte.